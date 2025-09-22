Un accidente de motora de carácter grave se reportó la tarde del domingo en la carretera 978, a la altura del kilómetro 1.7, en el barrio Chupacallos de Ceiba, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, a eso de las 6:21 p.m., Miguel Ángel Cuadra Donato, de 34 años y residente en Las Piedras, conducía una motora Honda XR 650, color rojo y blanco, del año 2017, acompañado por Stephanie Santiago Alicea, de 36 años y residente en Naguabo.

Mientras transitaba por la vía, Cuadra Donato presuntamente intentó pasar por la derecha sin las debidas precauciones e impactó la parte lateral derecha de un vehículo Mini Cooper, color blanco, del año 2013.

A raíz del choque, tanto el conductor como su pasajera —quien no llevaba casco protector— salieron expulsados y cayeron al pavimento, sufriendo traumas en diferentes partes del cuerpo. Ambos fueron transportados en ambulancia por paramédicos hacia Centro Médico en Río Piedras, en condición de gravedad.

El agente Jonathan Carreras, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Fajardo, y la fiscal Dairene Santo Domingo Rivera estuvieron a cargo de la investigación del accidente.