La Policía de Puerto Rico reportó varios heridos de bala durante la madrugada de este domingo en incidentes ocurridos en los municipios de Carolina, Yauco y San Juan.

El primer caso se registró en el estacionamiento del restaurante Burger King, ubicado en la avenida Isla Verde, en Carolina. Allí, agentes encontraron a Leonardo Rivera Otero, de 31 años, con heridas de bala en el área del abdomen. El hombre fue transportado a una institución hospitalaria cercana y, al momento, se desconoce su condición.

Otro incidente violento ocurrió en la calle Gatell, cerca de la panadería Café Bakery, en Yauco. Roberto Rodríguez Garderín, de 26 años, caminaba por la zona cuando fue alcanzado por múltiples disparos, presuntamente realizados con rifles por uno o varios individuos. El perjudicado fue trasladado al hospital y su condición fue descrita como crítica.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en Hato Rey, cerca de la Escuela del Deporte, agentes respondieron a una llamada sobre una situación sospechosa. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala. Ambos fueron atendidos por paramédicos y llevados a un hospital del área. No se ha revelado su condición de salud.

En ninguno de los tres casos se han realizado arrestos hasta el momento. Las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables de estos hechos violentos.