Un hombre resultó herido tras huir de un robo a mano armada reportado en la noche del sábado en una residencia del barrio Cotto Mabú, en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 8:04 p.m., cuando dos individuos vestidos de negro —uno de ellos armado— se bajaron de un vehículo blanco que se detuvo frente a la residencia del querellante, quien al notar la situación corrió hacia una vivienda cercana para pedir ayuda.

Los asaltantes lograron entrar a la casa por una puerta que había quedado abierta, y se apropiaron de una cadena de oro de 10 quilates y un iPhone 16 Pro Max color azul. La propiedad hurtada no fue valorada en su totalidad al momento del informe.

Durante la huida, la víctima sufrió una laceración en la tibia de la pierna izquierda y fue atendido por paramédicos de Sunny Ambulance. El caso fue referido al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, que continuará con la pesquisa.