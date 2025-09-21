Dos personas fallecieron en la madrugada de este domingo tras un accidente fatal con motora en la carretera PR-3, en dirección de Carolina hacia Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el conductor de una motora Yamaha X-Max negra perdió el control del vehículo al transitar a una velocidad que no le permitió dominar el manubrio, impactando contra una valla metálica ubicada sobre la barrera central de hormigón. Como resultado del impacto, tanto el conductor como su pasajera cayeron al pavimento.

Acto seguido, ambos fueron arrollados por un vehículo que transitaba por la vía, provocándoles la muerte en el lugar.

Las víctimas aún no han sido identificadas por las autoridades.

Más adelante, las autoridades ocuparon un Toyota Yaris blanco en la carretera PR-1, frente al Jardín Botánico. El conductor del auto, identificado como José Matos Castillo, de 39 años y residente de San Juan, se negó a realizarse la prueba de aliento.

La Policía espera por una orden judicial para extraerle sangre como parte de la investigación.