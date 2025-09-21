Una mujer resultó herida con un arma blanca durante un incidente de violencia de género reportado en la madrugada de este domingo en el sector Santana del barrio La Fermina, en Humacao, informó la Policía Municipal.

Según el informe preliminar, la víctima alegó que su expareja forzó la puerta de su residencia, logró entrar hasta su dormitorio e intentó asfixiarla mientras se encontraba acostada. El agresor, armado con un cuchillo, la amenazó con matarla y luego quitarse la vida.

La mujer logró pedir ayuda a su hermano, quien se encontraba en una habitación contigua. En medio del forcejeo, el agresor le provocó una herida abierta en el muslo izquierdo con el cuchillo, antes de huir del lugar con rumbo desconocido.

La víctima fue llevada por familiares a un hospital cercano, donde recibió tres puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable.

La División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, en conjunto con la Fiscalía, se hizo cargo de la investigación.