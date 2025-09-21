Un hombre de 50 años falleció tras sufrir un accidente en motora y ser atropellado por otro vehículo en la madrugada de este domingo, en la barriada Clausells de Ponce, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 2:45 a. m. en la intersección de la calle Central con la calle 6. Efraín García Rivera conducía una motora tipo scooter cuando, por razones que aún se investigan, cayó al pavimento y fue atropellado por un Nissan Sentra del año 2009, manejado por Julio Lugo De Jesús.

García Rivera fue atendido por paramédicos municipales y transportado al Hospital Dr. Pila en Ponce, donde el médico de turno le diagnosticó múltiples traumas. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

El agente Carlos Meléndez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, y la fiscal Alexandra Aulet están a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.