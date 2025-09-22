Las autoridades radicaron cargos criminales por maltrato y maltrato agravado mediante estrangulamiento contra Jean C. Arocho Jiménez, de 34 años y residente de Toa Alta, por un presunto incidente de violencia doméstica reportado durante la mañana del pasado viernes en ese municipio.

Según la investigación de la Policía, Arocho Jiménez presuntamente agredió a su pareja con las manos en diferentes partes del cuerpo y también la mordió, luego de reclamarle que no le contestaba las llamadas.

El sospechoso se presentó posteriormente al cuartel de la Policía, donde fue arrestado por el agente Gilberto Gilestra, del distrito de Toa Alta, y se le leyeron las advertencias de ley.

El caso fue llevado ante la jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $150,000, la cual el imputado no prestó, por lo que fue ingresado anoche en una institución carcelaria.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 2 de octubre.

La pesquisa estuvo a cargo del agente Wilfredo Santiago, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón, en consulta con el fiscal Peter Cordero Soto, quien presentó los cargos.