La Policía de Puerto Rico solicita la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a una mujer sospechosa de apropiarse ilegalmente de mercancía valorada en más de $1,400 en una tienda del centro comercial Premium Outlets en Barceloneta.

Según informó la agente Carmen Rivera Batista, adscrita a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, el incidente ocurrió el pasado 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 12:14 p. m., en la tienda Coach. La sospechosa, cuya identidad aún no ha sido determinada, presuntamente sustrajo artículos sin pagar, valorados en $1,410.47.

La investigación continúa activa y las autoridades han divulgado imágenes de vigilancia en un esfuerzo por obtener pistas que permitan dar con el paradero de la mujer involucrada.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información a comunicarse de manera confidencial al (787) 846-2020, extensiones 1007 o 1008.