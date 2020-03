Los velatorios estarán prohibidos como medida de prevención adoptada por el gobierno para evitar una propagación del coronavirus Covid-19 en la isla.

Así lo aclaró a Primera Hora el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Osvaldo Soto, luego que miembros del sector funerario en Puerto Rico tronaran esta noche contra declaraciones realizadas por el funcionario en una entrevista de un noticiario local. El gremio entendió que tras el toque de queda anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, las funerarias tenían que detener todas sus operaciones.

“Lo que específicamente estamos provocando para que no hagan los funerarios son los velatorios en las funerarias o residencias de las personas. Pero sí se permiten cremaciones, embalsamamientos, enterramientos y traslados de difuntos entre otras gestiones administrativas”, explicó Soto a este diario.

“Lo que queremos es evitar contagios y otros tipos de situaciones”, sostuvo al aludir a la orden ejecutiva que firmó la gobernadora Wanda Vázquez Garced para imponer un toque de queda a la ciudadanía y el cierre parcial de todos los negocios con algunas excepciones.

El toque de queda para los ciudadanos comenzaría, según la Orden Ejecutiva, a partir de hoy, a las 9:00 p.m. y se extendería hasta las 5:00 a.m. Mientras, que el cierre comercial entraría en vigor desde de las 6:00 p.m. de hoy, domingo. Los comercios que deben cerrar sus puertas son: los centros comerciales, cines, salas de conciertos, gimnasios, salones de juego, casinos, negocios de estipendio de bebidas alcohólicas o cualquier lugar que propicie la reunión de ciudadanos.

De acuerdo a la orden, podrán permanecer abiertos, los negocios “dedicados a la venta de alimentos al detal solo mediante el modelo de servi-carro o entrega (carry out o delivery), incluyendo alimentos preparados, o al por mayor, medicamentos o equipo médico, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias o financieras, centros de cuido de ancianos o aquellos que estén relacionados a las cadenas de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible”..

Mediante comunicado de prensa, la portavoz de prensa de las Funerarias de Puerto Rico, Lynette Matos, catalogó de “inaceptable” que el gobierno detuviera las operaciones de sus negocios.

“Totalmente inaceptable, esta decisión por parte del Gobierno, las funerarias tenemos cadáveres, bregamos con los cuerpos de las personas y aunque sí entendemos la emergencia, podemos seguir brindando servicio y completar la documentación de forma digital o velatorios por ‘streaming’; las opciones para no recibir al público las hay”, manifestó Matos en reacción a unas declaraciones de Soto en Noticentro (Wapa TV). A la pregunta de si las funerarias podían operar, Soto respondió a los periodistas: “las funerarias no están dentro de los que he mencionado que pueden abrir, así que no pueden abrir las funerarias”.

De otra parte, los funerarios indicaron que han comenzado a establecer sus propios protocolos como medida de prevención, al tiempo que destacaron que el Departamento de Salud no ha ofrecido talleres o información a este sector sobre el manejo de cadáveres de las personas que pudieran fallecer a causa del Covid-19.

“Preocupa la falta de información de todo el sector funerario, desde lo suplidores y colegas todos desconocen cómo se va a manejar la situación”, sostuvo Matos.

Al filo de las 10:00 de la noche, el Departamento de Salud le envió a los funerarios una documentación para aclarar el asunto.

Carta Circular por el coronavirus