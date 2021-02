A partir de mañana a las 10:00 a.m. se activarán las operaciones del Centro de Servicios y Llamadas para el programa Pandemic EBT (P-EBT), informó esta tarde la secretaria del Departamento de la Familia, doctora Carmen Ana González Magaz . El centro operará en los días subsiguientes en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados de 8;00 a.m. a 5:00 p.m. Llamando al (787) 705-8350 los ciudadanos podrán hacer consultas y obtener asistencia para completar la solicitud del P-EBT.

González Magaz indicó además que a dos días de haber habilitado la plataforma en la segunda fase de la implementación del programa se han procesado y aprobado 30,133 solicitudes de estudiantes del sistema público de enseñanza, quienes recibirán por correo la Tarjeta de la Familia con su beneficio del P-EBT.

“En la primera etapa se atendieron 219 mil estudiantes del sistema público que son participantes del PAN y ya han ingresado al programa 30,133 estudiantes adicionales de la segunda fase del P-EBT de asistencia alimentaria a través del portal. Estamos haciendo justicia a miles de familias que han tenido grande retos económicos y sociales para enfrentar la emergencia de salud en sus hogares garantizando que estos niños tengan acceso a una sana alimentación,” manifestó por escrito González Magaz.

Aproximadamente 330 mil estudiantes en Puerto Rico son elegibles al P-EBT de los cuales 286,787 son estudiantes del sistema público de enseñanza y se estima que 50 mil estudiantes pertenecen a entidades escolares privadas o sin fines de lucro elegibles.

Por su parte, el administrador de ADSEF, Fradera Vázquez manifestó que “a través de este Centro de Servicios las familias pueden aclarar dudas, realizar consultas de los beneficios recibidos, obtener fechas de desembolsos subsiguientes y someter reclamaciones.”

El funcionario también recordó que la tercera fase del P-EBT comienza este viernes, 26 de febrero con el acceso a estudiantes de entidades escolares privadas y sin fines de lucro que están registrados en el Programa de Almuerzos y Desayunos Escolares del Departamento de Educación y que hayan cumplido con entregar la información del estudiante a la ADSEF.

La asistencia del P-EBT se puede utilizar para la compra de alimentos no preparados en los más de tres mil comercios certificados del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) alrededor de la isla y en los Mercados Familiares con la Tarjeta de la Familia.

Cada desembolso mensual puede ser utilizado hasta por un periodo de seis meses, por lo que las familias no tienen que hacer uso del total de la asistencia en un solo mes. Para más información sobre el calendario, las preguntas más frecuentes y las fechas de los desembolsos del P-EBT acceda a pr.gov/pebt/.