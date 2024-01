Las citas de seguimiento en Clínicas Externas y las cirugías electivas se cancelarán desde mañana, jueves, como parte del plan de contingencia del gobierno ante la posibilidad de que se lleve a cabo un paro indefinido decretado por la matrícula de la Unión General de Trabajadores (UGT) que labora en la Administración de Servicios Médicos (ASEM)del Centro Médico, en Río Piedras.

Mientras, los tratamientos en Cámaras Hiperbáricas, el Gamma Knife y la recolección de sangre y plasma en el Banco de Sangre son solo algunos de los servicios que quedarán suspendidos a partir de las 12:00 de la madrugada del viernes.

Así lo explicaron el director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta, y el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, quienes aseguraron que se garantizarán a los pacientes los servicios en la Sala de Emergencias y el Centro de Trauma, el único hospital supraterciario de Puerto Rico.

“Nuestro trabajo es salvaguardar la salud de pacientes... se atenderán todos los casos de emergencia y las salas de operaciones también seguirán funcionando”, acotó Matta al agregar que hay conversaciones con otros hospitales para que se hagan traslados únicamente de casos clasificados como de “vida o muerte”.

Puntualizó que como parte del plan de emergencia se activaron a todos los médicos facultativos y, de ser necesario, se traerán recursos externos a cubrir las necesidades que surjan durante el paro de unionados, el cual incluye personal de enfermería, terapia respiratoria, tecnólogos médicos y de Rayos X, lavandería, cocina, área biomédica y sonografistas, entre otros.

En cambio, no quiso abundar sobre qué tipo de profesionales de la empresa privada se pudieran utilizar para “salvaguardar la seguridad del proceso”. En ese sentido, también quedaron activos los 50 médicos “staff houses” que se contrataron hace tres años para dar apoyo a los especialistas, facultativos y residentes en la atención a los pacientes.

Cabe destacar que los trabajos en el Hospital Pediátrico, el Hospital Universitario, el Hospital Cardiovascular y el Hospital Industrial no se verán afectados por el paro.

La ratificación del decreto de un paro laboral en Centro Médico surge luego que una mayoría de la matrícula de la UGT rechazara el miércoles la propuesta presentada por ASEM de un aumento salarial de $800 mensuales, a modo de un “bono de retención”, durante tres años para aquellos empleados unionados que no recibieron un aumento en el Plan de Clasificación y Retribución que se les otorgó a gran parte de la plantilla en diciembre o para los que hayan recibido un aumento menor a $800. Matta explicó que casi todos los empleados que quedaron fuera del plan de ajuste salarial del gobierno en esta primera fase son personas que llevan más de 20 años en funciones en la corporación pública.

La petición de la UGT, como parte de su convenio colectivo, es que se apruebe un aumento de $2,000 mensuales, una idea que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó debido a que implica un impacto de $100 millones, por un periodo de cuatro años, un dinero con el que el gobierno no cuenta. Esta sería la única cláusula del convenio colectivo en tranque, sostuvo Matta, al agregar que se llegaron a acuerdos en otras estipulaciones que incluían el Bono de Navidad. En cambio, la UGT no firmará el acuerdo, mientras no se llegue a un consenso en cuanto al ajuste salarial.

“Reconocemos lo valioso que son los empleados del hospital... merecen lo que piden y mucho más, pero tenemos una realidad fiscal y responsablemente tenemos que llevar los planteamientos adecuados a la Junta de Supervisión Fiscal porque estamos en un proceso, y todo el mundo lo sabe, que es de quiebra”, dijo por su parte, Mellado.

“De nuestra parte el diálogo continúa”, agregó el titular de Salud al informar que mañana, jueves, se reanudarán las conversaciones para una posible negociación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, ente mediador en el conflicto. La reunión conciliadora está pautada para las 9:00 de la mañana. Los funcionarios subrayaron, además, que continuarán consultando otras posibilidades con el ente federal.

Mientras, Israel Ayala, el director de Sala de Emergencias de ASEM, sostuvo que el plan de contingencia que se activará es similar al que está delineado en casos de emergencias como terremotos, huracanes o eventos catastróficos. “Los planes están escritos y establecidos y lo implantaremos si la huelga comienza y no llegamos a un acuerdo”, dijo el veterano médico de emergencias.