El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis R. González Delgado, informó que, tras la reparación de una de las cuatro unidades de bombeo de la represa La Plata, más del 60% de los abonados afectados ya cuentan con el servicio de agua potable.

De los 20,952 clientes afectados por la avería en Guaynabo y Bayamón, 12,810 ya cuentan con servicio, lo que representa un 61%, mientras que 8,142 aún permanecen sin servicio.

Sectores distantes del sistema, como los servidos por la estación de bombeo La Morenita, en Bayamón, y algunas zonas de Caimito, aún permanecen sin servicio. Se espera que el suministro se restablezca progresivamente durante las próximas 24 a 48 horas.

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“La recuperación es paulatina. A medida que aumentan los niveles de los tanques y se estabilizan las presiones, nuestro personal activa progresivamente las estaciones de bombeo y los demás sistemas que distribuyen agua hacia las comunidades. Es un proceso que requiere tiempo para evitar desestabilizar la red y lograr que el servicio llegue de manera segura a todos los sectores”, explicó González Delgado mediante declaraciones escritas.

La AAA explicó que, aunque la bomba reparada ya se encuentra en funcionamiento, el restablecimiento del servicio no ocurre de manera inmediata en todas las comunidades. Primero deben recuperarse los niveles de producción y almacenamiento, llenarse las líneas de distribución y aumentar los niveles de los tanques antes de activar las instalaciones que llevan agua a las zonas más altas o alejadas.

“Reconocemos que todavía hay familias esperando por el restablecimiento del servicio. Nuestro personal continúa trabajando de manera ininterrumpida y monitoreando cada instalación para activar los sistemas tan pronto las condiciones operacionales lo permitan. La prioridad es lograr que el agua llegue a todos los sectores lo antes posible”, añadió González Delgado.

El presidente ejecutivo también hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar el agua de manera prudente y responsable, particularmente ante las condiciones de sequía que continúan afectando a la Isla. Exhortó a limitar el consumo a las necesidades esenciales y evitar actividades que impliquen un uso excesivo o innecesario del recurso, como lavar vehículos, llenar piscinas, utilizar mangueras para limpiar aceras o marquesinas y regar jardines. Reducir el consumo durante el proceso de recuperación permitirá que los tanques alcancen los niveles necesarios, contribuirá a que el servicio llegue con mayor rapidez a las comunidades que aún permanecen afectadas y ayudará a proteger los abastos disponibles.