El gobernador Pedro Pierluisi y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, llegaron a un “acuerdo de paz” respecto a los 16 nombramientos que fueron retirados por el Primer Ejecutivo justo después de iniciada la sesión extraordinaria autoconvocada por el alto cuerpo legislativo el pasado viernes y en la que se daba por sentado que Ángel Toledo López sería colgado como secretario del Departamento de Educación (DE).

El aparente pacto pacífico entre Pierluisi y Dalmau se llevó a cabo en una reunión que tuvieron las partes durante el fin de semana en el Palacio de Santa Catalina y en la que participó- entre otras figuras-, el portavoz alterno de la minoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos, quien dio detalles a los medios de comunicación sobre el convenio en el que se estableció que se podrán renominar algunas personas, pero otras, como Toledo López, quedarían descartadas.

De hecho, este lunes el Primer Ejecutivo designó a la doctora Yanira Raíces como secretaria de Educación. La nominada trabajó como superintendente de escuelas en la región de Bayamón.

“El gobernador va a hacer algunos nombramientos, hubo una conversación con el presidente del Senado y como ustedes ya saben fue aquí (en La Fortaleza) y yo estuve presente”, expresó Ríos al salir de una conferencia legislativa en la Mansión Ejecutiva y al destacar que queda a discreción de Pierluisi el día en que vaya a realizar los anuncios.

Las nominaciones se harán durante el receso legislativo de verano y, parte de lo establecido, es que cada uno de los designados asuma la posición al cargo y sea evaluado “por sus méritos” en la sesión que comienza en agosto.

“Es como un acuerdo de paz. Entran en sus funciones y después el Senado los evalúa y eso nadie se lo puede quitar”, puntualizó el senador al mencionar que lo que se buscó con la tregua es que el asunto no llegue a tribunales como anticipó el presidente del Senado que accionaría.

A preguntas de periodistas, Ríos sostuvo que en esencia la gran mayoría de las 16 personas, cuyos nombramientos fueron retirados, serán renominados “con alguna salvedad de algunos que no van a estar disponibles”. Adelantó que este es el caso de Toledo López, cuya designación fue cuestionado tras revelarse unas expresiones que hiciera hace una década contra la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

¿Se negociaron algunos nombramientos?, cuestionó Primera Hora.

“La palabra negociar parecería que es a cambio de algo. Y lo que se hizo fue un diálogo. Un diálogo de lo que se conoce como consejo y consentimiento. Habrá unos nombres que están disponibles y otros que no están... se dio una comunicación amplia, franca”, acotó Ríos.

Entre los nombramientos que se designarán nuevamente está el de Miguel A. Méndez como ayudante general de la Guardia Nacional; el de Jaime Rivera Emanuelli, como director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; el de Agustín Montañez Allman para un nuevo término como procurador del Veterano; y varias posiciones de comisionados en la Comisión Industrial de Puerto Rico, así como la de su presidencia, cargo para el que fue nominado Hiram Pagani Díaz.

“Nos sentamos y hablamos francamente. No es que nadie derrotó a alguien, es que llegamos a unos entendimientos porque hay posiciones que necesitan continuidad... van a haber posiciones que, quizás, cuando venga el consejo y consentimiento no tengan los votos y eso es parte del procedimiento. Lo que no puede ser es que ahora no pueden ocupar cargos cuando se designen por la mera razón de que hay una controversia constitucional o jurídica”, subrayó Ríos.