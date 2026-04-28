Washington. El exdirector del FBI James Comey fue acusado el martes en una investigación relacionada con una fotografía en redes sociales de conchas marinas colocadas en una playa, que, según las autoridades, constituía una amenaza contra el presidente Donald Trump, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso y confirmó la acusación a The Associated Press bajo condición de anonimato. No se conocieron de inmediato los cargos presentados contra Comey.

Este es el segundo caso penal que el Departamento de Justicia presenta contra el exfuncionario, un conocido adversario de Trump, quien afirmó que asumió que la disposición de conchas que vio durante un paseo, con la frase “86 47”, era un mensaje político y no un llamado a la violencia. Comey es una de varias figuras críticas del presidente republicano que han sido objeto de escrutinio por parte del Departamento de Justicia en el último año, mientras el fiscal general interino Todd Blanche busca consolidarse como el candidato para ocupar el cargo de forma permanente.

PUBLICIDAD

Comey fue entrevistado por el Servicio Secreto en mayo después de que funcionarios de la administración Trump afirmaran que estaba promoviendo el asesinato del presidente, el 47.º mandatario de Estados Unidos. Comey eliminó la publicación poco después de haberla realizado y escribió: “No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con violencia” y “me opongo a cualquier tipo de violencia, por eso eliminé la publicación”.

Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

El diccionario Merriam-Webster, utilizado por The Associated Press, señala que “86” es una expresión coloquial que significa “sacar”, “eliminar” o “negar servicio”. Añade: “Uno de los significados más recientes adoptados es una extensión lógica de los anteriores, con el sentido de ‘matar’. No incluimos este significado debido a su relativa reciente aparición y escaso uso”.

Trump, en una entrevista con Fox News en mayo, acusó a Comey de saber “exactamente lo que eso significaba”.

“Un niño sabe lo que eso significaba”, dijo Trump. “Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significaba, eso significaba asesinato. Y lo dice claramente”.

El hecho de que el Departamento de Justicia haya impulsado un nuevo caso contra el exdirector del FBI meses después de que otro proceso penal separado fuera desestimado probablemente provocará argumentos de la defensa de que la administración Trump está apuntando directamente a Comey. Él supervisó los primeros meses de la investigación sobre si la campaña presidencial de Trump en 2016 coordinó con Rusia para influir en los resultados de esa elección.

PUBLICIDAD

El exdirector del FBI fue acusado en septiembre de mentir y obstruir al Congreso en relación con su testimonio de 2020 sobre si autorizó la divulgación de información interna de una investigación a un periodista. Negó cualquier irregularidad, y el caso fue posteriormente desestimado después de que un juez determinara que el fiscal que presentó los cargos fue designado de manera ilegal.

Comey era director del FBI cuando Trump asumió la presidencia en 2017, tras haber sido nombrado por el entonces presidente Barack Obama y haber servido previamente en el Departamento de Justicia durante la administración de George W. Bush.

Sin embargo, la relación se tensó desde el inicio, especialmente después de que Comey se negó a comprometer su lealtad personal a Trump durante una cena privada, un episodio que dejó tan preocupado al entonces director del FBI que lo documentó en un memorando.

Trump despidió a Comey en mayo de 2017 en medio de la investigación del FBI sobre posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial. Esa investigación, posteriormente asumida por el fiscal especial Robert Mueller, concluyó que aunque Rusia intervino en las elecciones de 2016 y el equipo de Trump aceptó esa ayuda, no había pruebas suficientes para demostrar una conspiración criminal.

El Departamento de Justicia también está investigando al exdirector de la CIA John Brennan, otra figura clave en la investigación sobre Rusia, uno de los principales temas de disputa de Trump.

CNN fue el primero en reportar la segunda acusación contra Comey.