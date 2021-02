El acalde de Caguas, William Miranda Torres denunció hoy que las carreteras estatales de la Ciudad Criolla se encuentran en estado crítico y acusó de discrimen y abandono al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“El estado de las carreteras estatales es terrible, la administración municipal ha trabajado arduamente, pero el DTOP no ha sido responsivo y no está cumpliendo con su función”, denunció el alcalde cagüeño en una conferencia de prensa rodeado de líderes de varias de las comunidades con problemas en las vías públicas que vestían camisetas con el mensaje impreso “Brea pa’ mi pueblo”.

Miranda Torres dijo que el reclamo “no es nuevo” y sostuvo que ante la inacción del DTOP el gobierno municipal ha tenido que utilizar fondos del municipio para reparar algunas de las vías.

“Durante cuatro años hemos reclamado al DTOP que repare las carreteras estatales que están en malas condiciones y que representan un peligro para los ciudadanos que transitan por ellas. Nuestros esfuerzos ha sido infructuosos y la falta de acción del gobierno es insostenible para la gente de Caguas”, indicó el alcalde popular en compañía del presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández, desde la sede de la colectividad, en San Juan.

“Este reclamo no es nuevo. Me reuní con (la ex gobernadora) Wanda Vázquez buscando un remedio que hasta el momento no se ha producido”, sostuvo Miranda Torres, quien además detalló, que cursó cartas recientes al gobernador Pedro Pierluisi y la designada secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, en torno a la situación.

Dijo que desde el 2012-2013 hasta el presente, la administración municipal ha reparado y asfaltado carreteras municipales y estatales con una inversión de $15.15 millones, de los cuales, dijo que más $11.23 millones provienen de fondos del municipio.

Aún con la millonaria inversión municipal, estimó que los proyectos en las carreteras principales con jurisdicción del municipio requieren una inversión adicional de $7 millones y otros $15 millones en carreteras estatales.

“Es claro que el pasado cuatrienio no hubo justicia cuando se repartió el dinero para el asfalto de carreteras”, dijo el alcalde, quien alegó que se discriminó contra los municipios populares.

Al ser cuestionado que en 2012 la administración central era dirigida por el ex gobernador Alejandro García Padilla, Miranda Torres dijo que “se hicieron algunas gestiones, pero ante la quiebra del gobierno quedaron en nada”.

Dijo que “es hora de poner cascabel al gato porque en muchas ocasiones el pueblo piensa que los municipios somos los responsables, hemos asumido el rol de mantener a las carreteras con fondos nuestros”.