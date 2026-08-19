La meteoróloga Ada Monzón anunció este miércoles su salida del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), organismo creado mediante ley durante la administración del exgobernador novoprogresista Ricardo Rosselló Nevares.

El CEACC fue creado a través de la Ley 33 de 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, con el objetivo de establecer la política pública para mitigar el cambio climático en la Isla y elaborar, entre otras cosas, un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. El organismo está compuesto por nueve miembros, entre ellos expertos de la comunidad científica, además de tres miembros ex officio que forman parte del Gobierno de Puerto Rico.

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Monzón formaba parte del comité desde su creación y, al igual que los demás miembros de la comunidad científica, fue confirmada por la Cámara de Representantes y el Senado.

“Durante estos años contribuí junto a un extraordinario grupo de profesionales, entre ellos el Dr. Pablo Méndez, la Dra. Maritza Barreto, el Ing. Carl Soderberg y el Dr. Rafael Méndez, además de extraordinarios expertos, académicos y científicos, a la preparación y entrega del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, para cumplir el mandato que establece la Ley 33 del 2019...Me siento profundamente orgullosa de haber sido coautora de un documento fundamental que servirá de referencia para orientar acciones y decisiones de política pública durante las próximas décadas”, escribió la meteoróloga en la red social Facebook.

Monzón detalló además que su salida se produce en medio de “nuevas oportunidades y proyectos profesionales que han surgido”, de los cuales dijo que ofrecerá detalles más adelante.

“Esto no significa, de manera alguna, que dejaré de apoyar el Plan ni los esfuerzos relacionados con cambio climático. Continuaré trabajando desde la educación, la ciencia y la comunicación, y seguiré disponible para colaborar con el Gobierno, sus agencias y cualquier iniciativa que contribuya a fortalecer nuestra resiliencia y a impulsar política pública basada en ciencia”, sostuvo también.

Con la salida de Monzón, el CEACC tendrá ahora al menos cuatro vacantes, las cuales deberán ser ocupadas por la gobernadora Jenniffer González Colón y contar con el aval de la Cámara de Representantes y el Senado, según establece la ley.