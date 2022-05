El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel “Manolo” Cidre Miranda reiteró hoy la advertencia hacia cualquier persona que sea beneficiaria de incentivos económicos de que, si no cumple con todos los requisitos para recibir esos beneficios, el gobierno le va a exigir que pague de vuelta, sin importar cuando pueda tardar la investigación que se lleve en su contra.

“Esto es importante que lo tengan bien claro. Si, por decir un nombre, Pancho Pérez, llena una solicitud de un decreto, ley inversionista, Ley 20, 135, 70, 14, 22, de todos los decretos que tengo, y Pancho Pérez los violenta, y lo incumple, y yo tardo seis meses en una investigación, cuando yo lo investigue y revele que incumplió, voy seis meses pa’ atrás”, aseguró Cidre.

Aunque hizo referencia al caso de un beneficiario que podría haber incumplido con el requisito de tener su residencia en la Isla, el secretario insistió en que actuarían contra él o contra “cualquier otro decreto teniente, sea americano, puertorriqueño, chino, mexicano, de donde venga”.

“Los incentivos en Puerto Rico son incentivos para cumplirse. Es un beneficio que da el Estado, pero está sujeto a un cumplimiento. Y en ese cumplimiento el Departamento de Desarrollo Económico (y Comercio) junto con el Departamento de Hacienda está más que comprometido”, aseguró Cidre.

Fue más lejos y aseguró que “si él (un beneficiario) me dice, y hay un papel, en una declaración jurada, yo soy residente de Puerto Rico, y no es correcto, pues eso es un felony (delito), eso es perjurio, eso es cárcel”.

El secretario, sin embargo, advirtió que “es importante que no veamos esto como una cacería de brujas hacia ciertos sectores de los decreto tenientes”.

“La mayoría de los decreto tenientes, se los puedo asegurar yo, 22, 14, 19, 135, todos ellos, todos y cada uno de ellos, cumplen adecuadamente. Ah, que hay sus disidentes. Como en todos lados. Nosotros los vamos a coger, tarde o temprano”, afirmó Cidre.

El secretario fue enfático en que hay investigaciones abiertas contra algunos beneficiarios de incentivos contributivos y reiteró que “es importante entender que, el que yo abra una investigación hoy, y me demore cuatro meses, por decir un ejemplo, no lo exime de que si yo lo hayo culpable, o lo hayo en perjurio, o lo hayo que no cumplió, voy seis meses pa’ atrás. Y hasta el último centavo tengo que recuperarlo”.

“Es importante que tengamos eso bien claro. Porque, de lo contrario, fuera un vacilón. Porque yo lleno un decreto, estoy violentando los seis meses, el Estado se da cuenta que en seis meses lo hice, me voy de Puerto Rico y no pago. No papá. Te vas de Puerto Rico y cumples con tus haberes y con tus deberes de lo que le cogiste al país”, insistió Cidre.

Las expresiones del secretario se dieron luego de la presentación de un nuevo ambicioso y abarcador “marco estratégico” para el desarrollo económico de Puerto Rico.