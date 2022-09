Isabela. Once alcaldes populares anunciaron hoy que se tirarán a la calle con brigadas municipales y privadas para reconectar el servicio eléctrico ante la desesperación de miles personas que siguen a oscuras tras el paso del huracán Fiona.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien encabezó el grupo en una conferencia de prensa desde Isabela, emplazó al gobernador Pedro Pierluisi a que emita una orden ejecutiva para activar a los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están destacados –algunos sin tareas- en agencias del gobierno luego de la transición a LUMA Energy.

El también alcalde de Villalba dijo que el código municipal les permite a los ejecutivos municipales tomar acciones para que la ciudadanía pueda tener los servicios de agua y luz en situaciones de emergencia.

“Si alguien intenta arrestar a algún alcalde, vamos a estar en fila para que nos lleven a todos”, dijo Hernández acompañado por los alcaldes Isabela (Miguel Méndez), Aguadilla (Julio Roldán), Rincón (Carlos López), Hatillo (Carlos Román), Hormigueros (Pedro García), Comerío (Josian Santiago) Dorado (Carlos López), Aguada (Christian Cortés), Caguas (William Miranda Torres) y el alcalde interino de Mayagüez (Jorge Ramos).

Junto a ellos también estaban las senadoras Migdalia González y Ada García (Distrito Mayagüez-Aguadilla) y los representantes Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer y Eladio Cardona.

“Esto no se va a quedar así, los alcaldes vamos a asumir la responsabilidad que han omitido LUMA y el gobierno central. El grito de guerra comenzó. Allá afuera hay un pueblo llorando, un pueblo gritando, un pueblo en depresión. Quisiera que el jefe de LUMA recibiera una llamada de un viejito en la madrugada de que no puede dormir en la oscuridad y que se tiene que poner insulina…”, manifestó el alcalde de Aguadilla. “No me llames de que me van a arrestar, te voy a enviar el PIN para que me vengas a arrestar”, añadió.

El alcalde de Comerío, por su parte, advirtió que “si esta situación continua en las próximas semanas, escucharemos del número de muertes, y eso lo vivimos en María (2017) y lo supimos después”.

El representante Ortiz dijo que esta tarde cursaría una carta al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicándole que ningún alcalde puede ser arrestado por ayudar a la gente a que tenga servicio eléctrico en su casa.