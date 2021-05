El Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos (PAVA, en inglés) estará alerta para garantizar la accesibilidad del evento electoral de este domingo, 16 de mayo, en cumplimiento con el Help America Vote Act (HAVA) y la Americans with Disabilities Act (ADA).

La HAVA requiere que el elector con diversidad funcional pueda realizar su voto de forma secreta e independiente. Mientras, la ADA exige accesibilidad y trato igual en los servicios públicos, como el voto.

“En comunicaciones con la Presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), este organismo confirmó que para el evento del domingo solo tendrán disponible un set de plantillas en Braille para los electores ciegos por precinto, y que no tendrán esta vez el Sistema Vote by Phone en cumplimiento con la Sección 301, 3(b) de la Ley “Help America Vote Act” (HAVA, por sus siglas en ingles). Esta última impone el requisito de ‘... al menos un sistema de votación electrónica de grabación directa u otro sistema de votación equipado para personas con impedimentos en cada colegio electoral’”, detalló el coordinador de PAVA, Gabriel Esterrich Lombay.

“No se está proveyendo la accesibilidad a las personas ciegas, lo saben e insisten en el método antiguo de tener la oportunidad de votar con la asistencia de una persona de su confianza, eso no es erróneo, pero ciertamente no cumple con la Ley y no fomenta la secretividad e independencia de voto”, añadió.

Por otro lado, la directora ejecutiva interina del Puerto Rico Protection and Advocacy System, Loida Oliveras añadió: “No podemos permitir que los problemas de accesibilidad, que ciertamente ocurrieron en las pasadas elecciones generales, vuelvan a repetirse, existen leyes que protegen a la población, y estamos denunciando posibles incumplimientos el domingo”.

En las monitorias realizadas en la elección general del pasado 3 noviembre por personal del Programa, se confirmó que el sistema de ‘Vote by Phone’ no estaba conectado, a pesar de lo acordado con el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer. También, hubo denuncias de personas con impedimentos que no votaron por problemas de accesibilidad, largas filas y esperas o votaron sin la secretividad e independencia que requiere la Ley.

El coordinador del Programa aprovechó la oportunidad para recordarles a los funcionarios de colegio que deben proveerle acomodos a todo aquel elector con impedimentos que lo solicite y que, de llegar un elector ciego que solicite las plantillas en Braille, deben proveer las mismas a la mayor brevedad posible.

“No estamos conformes con tener solo un set de plantillas Braille por precinto, orientamos a los funcionarios a estar alertas y ser facilitadores del proceso. Igualmente, es importante la ubicación adecuada del Colegio de Fácil Acceso, el cual debe ser sin escalones, con una ruta accesible en una superficie sin irregularidades desde el estacionamiento reservado hasta el colegio. Recomendamos que, de no existir un estacionamiento reservado para electores con impedimentos, debe crearse un espacio temporero para esos fines”, expresó.

Finalmente, el Programa les recuerda que todo elector con impedimento que atraviese por algún problema con el proceso electoral puede comunicarse al 787-725-2333 y preguntar por el Programa PAVA, por correo electrónico a gesterrich@dpi.pr.gov, brivera1@dpi.pr.gov , o a la Comisión Estatal de Elecciones al 787-777-8682 o por internet en ceepur.org.