La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) denunció en la tarde de este viernes por las redes sociales que no ha podido suplir de combustible a las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, lo que podría detener la operación de esta importante generatriz de electricidad para la Isla.

“La transferencia de combustible No.2 hacia las unidades 5 y 6 de la Central San Juan pautada para comenzar hoy a las 10:00 a.m. está detenida por la negativa de la empresa PUMA a operar unas válvulas y permitir el flujo de combustible desde el COD (Cataño Oil Dock) hacia las unidades”, se informó.

“Personal Técnico y Legal de la AEE se encuentran trabajando con la situación para garantizar las operaciones de nuestras unidades y la continuidad en el suministro de la energía a todos nuestros clientes”, se añadió.

Primera Hora solicitó entrevista con el director de la AEE, Josué Colón, pero se informó que los directivos de la corporación se encuentran reunidos e inmersos en solucionar la disputa.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, adelantó que la AEE se encamina esta tarde a radicar un recurso legal contra PUMA Energy por la situación y que en esta demanda es la que centran sus esfuerzos.

Este diario también pidió una declaración a la empresa PUMA Energy, propietaria de decenas de gasolineras a través de Puerto Rico, para conocer cuál es el eje de la disputa, así como a la Administración de Terrenos para conocer la razón por la que la AEE no ha podido utilizar sus ductos para transportar el combustible.

Desde el pasado martes, la AEE y el presidente de la Utier alertaron sobre la situación que enfrentan en las redes sociales.

Según publicó la AEE, una barcaza esperaba desde el domingo pasado para poder hacer la transferencia de combustible. Ya para el martes, Figueroa Jaramillo indicó que se tuvo que detener la generación de energía de una de las unidades a causa de la actitud de PUMA Energy.

“Pregunto. ¿Es cierto que Puma por no obtener el contrato de diesel, no ha querido cerrar una válvula para poder descargar una barcaza de Novum? Y que se tuvo que apagar la unidad 6 SJ. ¿Eso no es una actuación temeraria y pone en riesgo la estabilidad del sistema?”, denunció el martes pasado.

Luego, indicó: “Saben que no fue hasta hace 20 minutos que Puma permitió cerrar la válvula y realizar las operaciones necesaria para poder comenzar la transferencia de diesel de la barcaza a los tanques. La unidad 6 SJ apagada y la 5 a punto de quedarse sin diesel también. Habrá consecuencias??”

El líder sindical comentó a Primera Hora que el martes pudieron realizar la transferencia de combustible. Sin embargo, volvieron a tener percances hoy para hacer la descarga.

“La central está funcionando, pero se puede apagar en cualquier momento a raíz de la negativa de PUMA”, denunció en entrevista con este diario.

Informó que Puma Energy alega “que hay un tubo que es de ellos”.

“Lo que no se dice es que el tubo de ellos está soldado a nuestro tubo. Lo que se le pide es que cierre una válvula para que el combustible siga en rumbo hacia nosotros”, añadió.

Figueroa Jaramillo increpó la actitud que alega ha asumido la empresa.

“Todo esto es un chantaje, una presión, como no se llevó el contrato del diésel. Ahora está presionando al país, no solo a la AEE”, dijo.

Hasta el momento, según comentó, ninguna de las unidades que necesitan combustible se ha apagado. Pero, indicó que en el fin de semana pudiera ocurrir lo que pasó el martes, que se tuvo que detener una unidad para utilizar el combustible que quedaba para una sola.

“En esto, tú no puedes correr con el tanque en ‘empty’. Tienes que tener tanque lleno todo el tiempo. Si hay medio tanque, no hay excusa alguna para evitar que haya transferencia. Esto es una cuestión de seguridad nacional”, reclamó.