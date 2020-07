La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó esta mañana que unos 312,500 abonados del total de 1.47 millones a nivel isla no tienen servicio eléctrico debido a los efectos de la tormenta tropical Isaías que ha afectado a la isla desde horas de esta madrugada.

El director de la Oficina de Gerencia y Restructuración de la corporación pública, Fernando Padilla, detalló a El Nuevo Día que en general un 22.1% de los abonados no tiene servicio, pero advirtió que ese número podría aumentar debido a que el embate del fenómeno atmosférico continuará por las próximas horas.

“Hasta las 6:30 de la mañana teníamos un 22.1% sin luz que eso es un número aproximado de 312,500 clientes sin servicio. Es bien importante, la tormenta aún está en el área. Estamos tratando de manejar el sistema de la mejor manera posible, según van pasando los vientos. Pero estamos con la tormenta encima aún”, expresó el funcionario en entrevista telefónica.

Padilla afirmó que, hasta el momento que conversaba con este medio, no se había reportado ningún problema o daños en las plantas de generación de la corporación pública por lo que la cantidad de megavatios que se producen ahora mismo asciende a 3,400.

“Tenemos la generación. Hasta ahora no tenemos daños en planta. Y es bien importante, te lo informo... Costa Sur 5 la terminamos de reparar ayer y está disponible para entrarla en servicio. Pero lo haremos cuando acabe el mal tiempo. Producirá 410 megavatios. Es una de las plantas más grandes del sistema, así que no me preocupa eso, porque en cuanto a generación estamos bien”, acotó.

Añadió que la demanda en generación actualmente es de 2,400 a 2,600 megavatios, por lo que entienden que el problema que se pueda enfrentar por el paso de la tormenta no sería en la generación, sino en el manejo de las líneas de distribución y transmisión.

“Hasta ahora mantenemos el personal disponible tanto en Monacillos para monitorear el sistema, como el personal de operaciones para tan pronto pase el tiempo comenzar a atender. Tenemos equipo y personal tanto público como privado. Una vez sea seguro comenzar el restablecimeitno del sistema vamos a salir a la calle”, indicó.

Padilla sostuvo que la AEE cuenta con, aproximadamente, 1,200 celadores disponibles para comenzar a atender problemas en las líneas de distribución y 800 técnicos especialistas que atenderían las líneas de transmisión, por lo que son aproximadamente 2,000 técnicos a la espera de ser activados para atender cualquier eventualidad.