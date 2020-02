La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se opuso hoy a un proyecto de ley que busca establecer un programa para “el cliente distinguido” mediante el cual la corporación pública o cualquier compañía de servicio eléctrico venga obligada darle un crédito anual de un cinco por ciento a aquellos abonados residenciales que paguen sus facturas dentro de los primeros 15 días de emitida.

La gerente de Planificación Estratégica del Directorado de Planificación y Protección Ambiental de la AEE, Lourdes Lugo dijo que la medida que es evaluada por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes tendría un impacto negativo en las arcas de la corporación pública pues no recuperaría el costo de proveerle el servicio al cliente residencial y terminarían subsidiando parte del mismo.

“Cada subsidio otorgado por la Autoridad debe recuperarse a través de la facturación lo que encarecería el costo para ciertos grupos que, de por sí, asumen una carga económica mayor”, sostuvo Lugo.

La ingeniera reconoció que al día de hoy la AEE tiene unos $44 millones por cobrar de abonados que pagan con atrasos de 60 días y de180 días.

Reclamó que la AEE brinda un 10% de descuento en el cargo de tarifa básica a los clientes que pagan a tiempo y se acogen al método de débito directo y que la corporación pública “concede acuerdos de pago a sus clientes con plazos que le permiten ir reduciendo el balance adeudado”.

Pero, el presidente de la comisión legislativa y autor de la medida, Víctor Parés Otero subrayó que el programa propuesto redundaría en ahorros administrativos para la AEE en el sistema de recobro y lamentó el que la AEE “venga a una vista pública a oponerse a todo lo que beneficie al cliente”.

“No es oponerse por oponerse. Este proyecto no es está escrito en piedra y le pregunté a la Autoridad qué creían viable de la medida, si había que bajar el por ciento o el tiempo de la medida, pero la respuesta fue no, me opongo y punto”, cuestionó el legislador novoprogresista.

Sostuvo que le dijo un plazo de 15 días para que le sometan información de cuánto gasta la AEE en hacer cortes de luz y en su sistema de cobro para “entonces, yo jugar con ese número y en vez de 5% lo puedo bajar a 2% y en vez de 15 días subirlo a 30 días y que sea una plan piloto de seis meses o un año”.

Agregó que la AEE tiene un millón de clientes a los que envía facturas por correo regular “y ese gasto en sellos debe ser altísimo”.

La medida podría beneficiar a unos 911,451 abonados residenciales que se estima que son los que pagan dentro del período de 15 días una vez emitida la factura.

Por su parte, el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz dijo que la medida fue motivada para aliviar la crisis económica provocada por el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 que mantienen la economía de Puerto Rico en un proceso de lenta recuperación.

Sostuvo que el programa que se crea con la medida “tiene el propósito de convertirse en un vehículo que permita a la ciudadanía recibir un incentivo a la vez, que la compañía de servicio eléctrico o la AEE se benefician del pago a tiempo de los servicios propuestos”.

Sugirió sin embargo, que se indague en torno a si el 5% anual que se propone “es similar a los gastos administrativos que se intentan eliminar”.