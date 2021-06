La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no pudo proveer información hoy a la Comisión de Energía de la Cámara sobre cuántos empleados tiene LUMA Energy ni cuántos de los antiguos trabajadores de la corporación pública están haciendo labores en el consorcio eléctrico.

El director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes, dijo que hasta el 31 de mayo pasado unos 1,024 empleados de la Autoridad renunciaron a sus puestos, entre ellos, 120 celadores. No pudo precisar cuántos de esos trabajadores de la AEE pasaron a LUMA.

“Yo sé que renunciaron, pero no sé dónde están. Yo presumiría que están con LUMA”, indicó Paredes a preguntas de periodistas en el Capitolio, luego de comparecer ante la Comisión de Energía.

PUBLICIDAD

Preguntado también por el número de empleados que tiene LUMA, el director ejecutivo de la AEE dijo que desconoce el número. “Realmente, es responsabilidad de ellos, tienen que cumplir con unas expectativas y unas métricas, si ellos lo hacen con 10 personas y yo lo hacía con 200, es inmaterial. Yo no miraría mucho la parte de cuántas personas tienen, yo miraría la parte de la ejecución”, sostuvo.

Paredes tampoco tenía a la mano el número de empleados de la AEE que fueron movilizados a agencias del gobierno.

“Cada cual tiene su responsabilidad en el contrato y el contrato establece que el administrador del contrato son las alianzas público privadas”, dijo.

Por otra parte, rechazó que se esté tratando de privatizar también el área de generación. Dijo que se trata de una “concesión de operación y mantenimiento” y agregó que “es un procedimiento privado y confidencial”.

Paredes dijo que mañana se reúne con el presidente de LUMA, Wayne Stensby. No anticipó cuál será la agenda.

En torno al anuncio que hizo hoy el Departamento de Seguridad Pública (DSP), de que no hubo mano criminal en la explosión del pasado jueves en la central Monacillos, en Río Piedras, Paredes dijo que “más o menos lo esperaba”.

“Es una buena noticia, es más o menos lo que yo esperaba porque no vislumbro que nadie pueda entrar a ese lugar, a Monacillos, por toda la seguridad que hay y mucho menos exponerse a eso. Cualquier persona que haga eso no está en sus cabales y no quisiera tener un problema físico. Nunca pensé que hubiera sabotaje o mano criminal”, dijo el director ejecutivo de la AEE.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado si por tratarse de una falla técnica se pudo haber prevenido, el ingeniero respondió en la negativa.

“Esto pudo haber pasado en cualquier momento, como ha ocurrido veces anteriores. No es usual que pase, pero pasa, en una operación normal del sistema que no queremos que suceda, pero sucede”, dijo.

-¿Tiene que ver con falta de mantenimiento?, inquirió una reportera.

“Son cosas mecánicas. Es normal por el uso”, respondió.