Además de justificar bajo juramento el propuesto aumento de 4.2 centavos por kilovatio-hora en la factura de la luz que entraría en vigor el 1 de abril, los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) están pidiendo al Negociado de Energía de Puerto Rico que paralice cualquier consideración de disminuir ese cantazo al bolsillo de los puertorriqueños difiriendo a los abonados los millonarios costos incrementales relacionados al uso de derivados de petróleo, en lugar de gas natural, que debieron suplir las compañías New Fortress y Naturgy en los pasados meses.

Así trascendió en la vista técnica o conferencia llevada a cabo este lunes ante la solicitud presentada por LUMA de una aprobación de conciliación, en la que el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, casi suplicó al ente regulador independiente que, a diferencia del trimestre pasado, en esta ocasión no se difiera en las facturas de la luz -es decir descontar a los clientes- los gastos incurridos en la compra de diésel o Búnker C, luego que las compañías New Fortress y Naturgy incumplieran con el contrato y no suplieran todo el gas natural que se les requirió para los meses de diciembre a febrero.

Este es un proceso que se ha hecho en otras ocasiones, incluidas por ejemplo las facturas correspondientes al corriente trimestre (enero a marzo) cuando por resolución y orden -y tras un pedido de la misma AEE- el Negociado de Energía no autorizó el aumento original que solicitó la autoridad, pues se difirieron $14,058,921.05 por concepto del costo incremental relacionado con el uso de diésel (en lugar de gas natural) en las unidades #5 y #6 de la central de San Juan (a las que New Fortress da servicio por contrato) entre junio y noviembre de 2021. Trascendió que durante esos meses la compañía suplidora tuvo unos percances que provocaron la compra de combustible fósil lo que elevó los costos de energía eléctrica.

Sin embargo en esta ocasión -ni el director ejecutivo de la AEE, ni la subdirectora de la agencia, Mary Carmen Zapata, ni sus asesores en el área de finanzas- pudieron precisar en las más de seis horas de conferencia a cuánto asciende los costos extras incurridos por el incumplimiento de New Fortress y Naturgy (la cual da servicios a las unidades #5 y #6 de Costa Sur), cuál debería ser la reclamación por cada compañía y cuáles han sido puntualmente las gestiones de recobro que se han hecho para recuperar el dinero perdido en las ya lastimadas y quebradas arcas de la autoridad.

Lo que sí se mencionó es que en el caso de New Fortress se retrasaron hasta mediados de abril unos trabajos que debieron haber culminado a finales de enero, mientras que en Costa Sur los suplidos se han visto afectados por que Naturgy alega problemas con los suministros de Trinidad y Tobago, lo que repercute en la circulación de menos gas natural a la isla y más utilización de combustible del Búnker C.

Según Colón, desde el año pasado el equipo legal de la AEE inició un proceso de reclamación con ambas compañías por la incapacidad de cumplir con lo establecido en los contratos y están a la espera de las negociaciones.

“Lo que pretendemos aclarar es que cada vez que el negociado, en el ejercicio de su discreción, ha concedido descuentos basados en posibles negociaciones o reclamaciones que la AEE no ha recibido, se ha afectado el flujo de caja y nos ha traído contratiempos financieros. Nosotros lo que queremos dejar como punto importante a la atención de los comisionados y del Negociado es que sin duda alguna se devolverá a los clientes todo el dinero que nosotros recibamos de nuestras reclamaciones”, dijo Colón al insistir al ente regulador que reconsiderara cualquier descuento al consumidor que la AEE “no estamos en posición de dar”.

Pero, ¿cuándo ocurrirá este beneficio al consumidor?, ¿cuáles son los riesgos de que no se recupere la cantidad reclamada o menos del monto que se estime?

Estas interrogantes fueron traídas a la discusión por la comisionada Lillian Mateo Santos, quien les bajó fuerte a los representantes de la AEE y les dejó saber que para este viernes, al mediodía, deben presentar información documentada del escenario.

“Necesitamos que antes de tomar una decisión de este trimestre, entreguen información no surgida sobre este asunto. La AEE ha sido excesivamente parca y concisa en la información que ha entregado al Negociado... hay que presumir que la AEE tiene estimados y algún análisis de cuánto espera recuperar y tiene un mayor grado de detalle de lo que ha entregado al Negociado... no podemos continuar recibiendo generalidades en las radicaciones de la Autoridad. Le agradezco encarecidamente que entreguen información que tiene que tener porque si están analizando información para esbozar una reclamación tiene que tener más información que la que han entregado”, sentenció Mateo Santos.

Hubo un compromiso por parte de Colón de entregar lo que estuviera a su alcance de recopilar para la fecha estipulada. En cambio, no dio garantías de que todos los datos estuvieran disponibles para el viernes. Asimismo, el director ejecutivo dijo que aun no se han identificado fondos federales que pudieran mitigar los aumentos en la tarifa de la luz, tal como prometió el gobernador Pedro Pierluisi luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) negara una petición del gobierno para que se liberaran $200 millones de la Reserva de Emergencia Estatal para cubrir una parte de los costos de combustible de la Autoridad.

En entrevista con Primera Hora, la subdirectora de la AEE, admitió que al momento no hay una cifra establecida, ni siquiera preliminar, de la cuantía de las reclamaciones a las empresas que suplen gas natural.

Lo que sí precisó es que los costos adicionales a los proyectados para la compra de combustible fue de $105.5 millones durante los pasados tres meses. La proyección de ingresos de la AEE eran de $532.5 millones, pero con los gastos y otros ajustes esa cifra se elevó a $638.1 millones.

“En esos $105.5 millones está todo el combustible que se pagó para todas las unidades generatrices o de todo el sistema de generación eléctrica”, precisó para decir que de ese cálculo se hará el análisis para saber cuántos millones se tuvieron que invertir en compra de combustible a causa de la incapacidad de suplido de gas natural por parte de New Fortress y Naturgy. Sin embargo, un representante de LUMA, adelantó que, al menos en San Juan, los gastos mensuales por esta situación fueron de $6 millones.

Esos gastos extras en combustible fueron también utilizados para justificar la petición de aumento de 4.2 centavos por kilovatio-hora en la factura de la luz de abril a junio. El aumento es de 16.6% en la factura de la luz de los clientes residenciales, lo que equivale para el abonado promedio que consume unos 400 (kWh) unos $17. En el caso de un cliente comercial o industrial pequeño, con un consumo de 1,200 kWh al mes, el alza sería de $51.17 adicionales.

Los costos del petróleo -y por ende de la energía y costos de gasolina- se dispararon luego de la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero.

Según el índice provisto por West Texas Intermediate, los costos del barril de petróleo para el viernes estaban en $104.70, mientras que el 8 de marzo estaba en $123.70. Sin embargo, para el 1 de diciembre el costo del barril fluctuaba en los $65.67.

“Los retos que estamos ahora mismo enfrentando con incrementos inadvertidos ocasionados por el conflicto de Rusia y Ucrania han disparado los precios del combustible y derivados del petróleo a costos no esperados... queremos que el Negociado tome eso en consideración porque el flujo de caja de la AEE se está afectando y nosotros no estamos en posición de poder diferir cualquier gasto operacional que estemos incurriendo como resultado de la energía que estamos produciendo para el pueblo de Puerto Rico”, insistió Colón.

Además de lo solicitado por Mateo Santos, se inquirió a la AEE, entre otras cosas y por petición del comisionado Ángel Rivera, entregar el informe del dinero en las reservas de la AEE por mes durante el pasado año, así como conocer cuál fue su punto más bajo en los pasados 12 meses. Actualmente, las reservas de la AEE constan de $1,092 millones que se dividen en dos cuentas: $760.6 millones para servicio de transmisión y distribución y $331 millones para efectos operacionales.