La dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reiteró esta mañana que no está involucrada en negociación alguna para concederle lo que se ha descrito como un “rescate financiero” a la empresa AES, que genera electricidad a base de la quema de carbón en Guayama.

La postura de la corporación pública fue consignada durante una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público Privadas de la Cámara de Representantes por el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat.

En enero, el semanario La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo, sustentado un artículo en documentos oficiales, reveló que desde junio del 2021 la empresa ha intentado que la titularidad de la planta pase a la AEE y que su nuevo contrato sea en función de operador de instalación. Específicamente, los medios periodísticos revelaron que existe un documento firmado por Jesús Bolinaga Serfaty, presidente de AES, en que les indica a ejecutivos de la AEE en marzo del año pasado, específicamente el pasado director Efrán Paredes, que el problema del flujo de efectivo en la compañía es grave y que ese escenario financiero se agravó tras la firma de una ley que prohíbe la disposición de cenizas de carbón en el país que les obliga a gastar millones de dólares para sacar, mediante barco hacia los estados de Louisiana y Texas, las cenizas de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Primera Hora ha publicado que la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) ha expresado nuevas preocupaciones en torno a las medidas que toma la cogeneratriz privada AES, en Guayama, para evitar que residuos de carbón impacten las aguas subterráneas de la zona.

En una carta del 11 de enero de 2022, Ariel Iglesias, director de la División de Tierras, Químicos y Redesarrollos en la oficina de la región 2 de la EPA, advirtió a la AES que no ha facilitado la información necesaria para determinar que hay suficiente protección para prevenir que el Agremax, una mezcla de cenizas livianas y pesadas con agua, contamine los acuíferos.

AES instaló una malla geosintética debajo del inventario en que mantiene residuos de carbón en su planta de Guayama.

Gil Eseñat indicó que AES alega que han incurrido en costos adicionales por $20 millones para disponer de las cenizas fuera del país. El contrato original con la empresa ordenaba la disposición del material fuera del país, pero en el 2014 se enmendó el contrato con AES para que lo residuos de ceniza fueran dispuestos en Puerto Rico, específicamente en los vertederos de Humacao y Peñuelas, entre otros.

“Seguro que les produjo ahorros”, dijo Gil Enseñat, al referirse al resultado de la enmienda en el contrato sobre las finanzas de la AES.

Preguntado sobre qué haría la AEE si al 1 de enero del 2028 AES deja de producir electricidad, Gil Enseñat sostuvo que la corporación pública ha iniciado proceso para sustituir la energía que genera actualmente la AES.

PUBLICIDAD

“Tengo que sustituirlo y es lo que estamos buscando”, dijo Gil Enseñat. “Mi impresión como presidente de la junta, en cuanto a permisología, la cadena de suministros es bien difícil”, agregó cuando se le preguntó si la AEE podrá cumplir con la política pública energética.

Esta mañana Gil Enseñat indicó que la AES ha enviado “varias comunicaciones” a la corporación pública, incluyendo un propuesto acuerdo de entendimiento para el uso futuro de la planta.

AES produce energía a base de la quema de carbón desde 1994.

“No obstante, es imperativo indicar que en ningún momento la AEE ha considerado la propuesta de AES ni considerará propuesta alguna que no sea de beneficio para el pueblo de Puerto Rico tanto en el aspecto económico como ambiental, y en cumplimiento con la política pública energética”, indicó Gil Enseñat.

“La autoridad no está ni ha estado en proceso de negociación alguna con AES en lo que concierne a dejar de quemar carbón para producir energía. La propuesta que envió AES no fue solicitada por la autoridad, y tampoco ha sido objeto de discusión entre las partes. No existe rescate económico alguno para AES por parte de la autoridad, ya que no es una obligación que tengamos”, abundó.

El representante Denis Márquez leyó en la vista pública un documento con fecha del 11 de febrero presentado ante el Negociado de Energía por abogados de la AEE en que se revela que AES supuestamente sí está negociando con la AEE la posibilidad de que generen electricidad con combustible más limpio, “como el gas natural u otra tecnología limpia”, lee el documento.

PUBLICIDAD

“En cuanto al traspaso de esa planta a nuestra flota de generación, no cabe dentro del Plan Integrado de Recursos y en cuanto a la conversión a gas natural, no hay un mandato de la Junta al director ejecutivo para negociar”, dijo Gil Enseñat.

AES también estaba citada para hoy, pero su dirección solicitó posponer su participación hasta el 24 de marzo. El presidente de la comisión, Luis Raúl Torres, indicó que ese día se celebrará una vista ejecutiva, pero insistió en que la empresa sea citada a una vista pública el 15 de marzo.

Torres indicó que la empresa ha entregado una serie de documentos solicitados, aunque no la totalidad. Sostuvo que la empresa ha argumentado la necesidad de que se active el protocolo de manejo de documentos confidenciales.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, hizo expresiones similares sobre la postura de la AEE en contra de un rescate financiero a la AES la semana pasada durante una vista pública del Senado.

La política pública energética del país, consignada en la Ley 17-2019, prohíbe la generación de electricidad en Puerto Rico a base de carbón a partir del 1 de enero del 2028. La empresa ha expresado su interés en transformar sus operaciones a energía renovable y gas natural y ha participado en procesos de solicitud de propuestas de la AEE a esos fines. Colón sí indicó al Senado que la empresa presentaría a la AEE un documento para iniciar lo que llamó “conversaciones”.

“Para ver si el producto final de esa conversación/negociación es compatible con la política pública energética de Puerto Rico”, dijo Colón la semana pasada.

PUBLICIDAD

AES genera entre el 15% y el 20% de toda la energía producida en el sistema o el equivalente a 454 megavatios. El costo de la energía producida por carbón se cobra a razón de cuatro centavos el kilovatio/hora, la más barata del país. El costo de Ecoeléctrica, que produce electricidad por gas natural, es entre seis y ocho centavos el kilovatio/hora.

Sin embargo, el abonado paga 25 centavos kilovatio/hora.

Gil Enseñat indicó que la generación de la AES es “necesaria”, pero que para el 2027 “tiene que dejar de ser necesaria”.

Colón, por su parte, ha si AES se mantiene generando electricidad a partir del 1 de enero de 2028, él espera que sea a un costo similar al actual.

El director ejecutivo de la AEE sí ha reconocido públicamente que la corporación pública no está en posición de cumplir con la política pública energética plasmada en la Ley 17-2019 que dispone que el 40% de la energía a ser consumida en el país debe ser renovable para el 2025 y que ese porcentaje debe llegar al 100% para el 2050.

Actualmente, solo el 4% al 5% de la energía en el país es producida con fuentes renovables y Colón dijo que se podría alcanzar solo el 10% en los próximos dos a tres años si entran en función una serie de proyectos de energía renovable que están en negociaciones y que inyectarían 3,750 megavatios. No obstante, esos 3,750 megavatios de energía renovable no son equivalentes uno a uno con energía producida con combustibles fósiles.

“Los esfuerzos de la AEE y el Negociado de Energía van dirigidos a que estas metas impuestas por la ley de política energética se puedan alcanzar en su totalidad o estar bien cerca de la meta”, dijo Colón. “Entiendo que de la manera en que están distribuidas las metas en la ley, tiene que revisarse. Queremos transicionar hacia energía renovable de manera tal que no se afecte el servicio al cliente y tampoco en costos. Como está la política pública, decir que de aquí a tres años habrá 40% de producción por energía renovable… no lo veo viable”, dijo Colón.