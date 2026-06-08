Con una inversión anual de $4.7 millones en su programa de manejo de emergencias y resiliencia operacional, Aerostar Puerto Rico aseguró que cuenta con recursos, infraestructura y protocolos para responder a incidentes críticos y mantener la continuidad de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) durante la temporada de huracanes.

La empresa informó que su Plan de Emergencias Aeroportuarias busca fortalecer la capacidad de respuesta de toda la comunidad aeroportuaria ante incidentes de aviación, emergencias médicas, amenazas de seguridad, fenómenos atmosféricos y otros eventos que puedan afectar vidas y las operaciones de la principal puerta de entrada y salida de Puerto Rico.

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“El plan se revisa, actualiza y se pone a prueba continuamente para que cada persona y entidad involucrada conozca exactamente su rol y cómo responder de manera coordinada y estructurada. De este modo, se activa una respuesta rápida, certera y efectiva para proteger vidas y mantener la continuidad operacional de la principal entrada y salida de Puerto Rico”, expresó el presidente de Aerostar, Jorge Hernández.

Entre los recursos críticos disponibles, el aeropuerto cuenta con sistemas de almacenamiento de agua potable y de supresión de incendios distribuidos en los terminales, con una capacidad combinada que supera los 1.4 millones de galones. Además, mantiene contratos con suplidores externos para garantizar prioridad de servicio durante emergencias mayores.

La estrategia de resiliencia también incluye una red de 24 generadores eléctricos de respaldo ubicados en áreas estratégicas del aeropuerto, con una capacidad combinada de 12,090 kilovatios para suplir energía a instalaciones críticas. Estos sistemas cuentan con aproximadamente 40,890 galones de combustible diésel almacenados en el aeropuerto, así como acuerdos de reabastecimiento prioritario y unidades móviles para atender necesidades extraordinarias.

Aerostar destacó además que mantiene acuerdos de colaboración con agencias estatales, municipales y organizaciones de respuesta a emergencias, así como coordinación con varios hospitales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante eventos de gran impacto.

Como parte de sus preparativos, la empresa realiza inspecciones continuas de techos, edificios, verjas perimetrales y sistemas críticos de vigilancia, además de intensificar durante la temporada de huracanes las evaluaciones preventivas y la coordinación con contratistas y personal operacional para reducir riesgos y reforzar la seguridad de las instalaciones.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.