Aunque el escrutinio general continúa detenido, contrario a la noche anterior, el ambiente en el Coliseo Roberto Clemente era más calmado hoy, mientras los comisionados electorales trataban de llegar a un acuerdo para que el proceso pudiera reanudar mañana viernes y no continue demorándose.

En la mañana, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer dijo que como mínimo el escrutinio reanudaría el lunes próximo, pero en horas de la tarde, funcionarios de los partidos políticos revisaban maletines de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) del Precinto 1 de San Juan. Los representantes electorales sacaban copia de las listas de los votantes en un esfuerzo por hacer cumplir la orden de la jueza superior, Rebecca de León Ortiz, quien ordenó a la CEE a suplir a todos los comisionados electorales copia de las listas de electores que votaron de forma adelantada en todas sus modalidades, antes de que los funcionarios electorales abran los maletines del primer precinto en el proceso de escrutinio.

PUBLICIDAD

La controversia parecía girar con unos 12 mil sobres de voto adelantado por Correo, que posiblemente fueron contabilizados, pero no habían sido entrados al sistema electrónico, un trámite que el Presidente de la CEE dijo era un asunto “más complejo”.

“Nosotros estamos dispuestos a que no se aguanten los procesos de escrutinio hasta el lunes si pueden empezar a producir todos esos documentos por lo menos por precinto. Si puede producirse el precinto 1 y todas las listas que la orden (todas las modalidades de voto adelantado) indica podríamos comenzar el escrutinio a la medida que sea posible”, dijo el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, quien reclamó en el tribunal la entrega de las listas.

El comisionado indicó que podrían estipular que las listas de los votantes de hospital y de confinados sean entregadas posteriormente y añadió que también era materia de interpretación el que las listas le sean suministradas solo a los comisionados y no también a los funcionarios que abrirían los maletines.

Indicó que esta tarde los comisionados “negociaban” alternativas para reanudar el escrutinio mañana. Dijo una de las opciones que barajaban y con la que el MVC no tenía reparos era que se les entregaran las listas de JAVA de todo el precinto 1 de San Juan y así sucesivamente hasta completar los 110 precintos.

“El interés de Victoria Ciudadana no es paralizar el proceso. Nosotros tenemos un interés bien genuino de completar este proceso, tanto por los funcionarios y los voluntarios que están aquí día a día velando por esos votos y también por lo que el País espera”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Ellos quieren que en la tarde de hoy se le entreguen todas la categorías que se puedan producir de manera que cuando empecemos mañana nuevamente con San Juan 1 se le entreguen todas las listas de San Juan 1 y nosotros no tenemos ninguna objeción con eso. Nosotros siempre hemos querido que se le entregue todo para que así no haya ningún señalamiento de fraude ni de que queremos ocultar las cosas”, dijo por su parte, el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sanchez.

Indicó sin embargo, que “se advirtió que la responsabilidad del voto por Correo siempre ha sido de los partidos”. Agregó que “si hoy la CEE no puede proveer esas listas era responsabilidad de los partidos y por lo menos el PNP siempre estuvo ahí presente con los funcionarios y ellos siempre reclamaban que yo no podía estar solo porque tenía que hacerlo en balance”.

En la mañana, el Presidente de la CEE indicó que no estaba de acuerdo con la orden de la jueza De León Ortiz, pero dijo que la acataría y que el escrutinio general continuaría detenido al menos hasta el lunes.

De primera intención, Rosado Colomer fue contradictorio en sus expresiones pues indicó que no había forma de cumplir con la orden judicial, pero después dijo que habían comenzado a sacarle copia a las listas y que “eso tomaría entre tres a cuatro días”.

“Hay seis modalidades de voto adelantado. Esas listas no hay modo de producirlas”, dijo el también juez superior. Sostuvo que las listas electorales del voto adelantado son parte de un proceso que se lleva en la Junta de Añadidos a Mano y que no son parte del escrutinio general.

PUBLICIDAD

“No hay forma de cumplir con esa orden sin parar el escrutinio... Si le doy cumplimiento a la sentencia les garantizo que no vamos a terminar el escrutinio el 2 de enero. Es demasiado complejo”, aseveró.

“(JAVA) tiene un módulo electrónico y ahí se marcaban como recibidas las papeletas (de voto por Correo). Ese ejercicio se empezó a hacer, pero como era tan lento, los comisionados decidieron unánimemente contar primero las papeletas y después con la calma del proceso de escrutinio ir actualizando los datos. Esa entrada de datos iba por 42 o 43 mil y hemos recibido casi 55 mil sobres. La lista final no la tienen. Cómo ellos van a resolver, no lo van a tener de aquí al lunes”, dijo.

El Presidente de la CEE sin embargo, no fue claro tampoco en si pedirá una reconsideración de la sentencia de la juez De León Ortiz o si recurriría en alzada a un tribunal de mayor jerarquía. Indicó que los comisionados electorales evaluaban alternativas para presentarles a la jueza.

“El problema que tenemos es cómo yo abro ese maletín y le doy al funcionario esas listas que corresponden. Yo no sé y para eso no tengo respuesta. Los comisionados tampoco saben y por esto están reunidos evaluando como es que pueden hacer un proceso conjunto que se lo presenten a la juez y todos estén conformes con ella”, sostuvo.

“Las listas donde firman los votantes nunca se dan cuando se abren los maletines. A la juez le representaron que el procedimiento es así”, sostuvo Rosado Colomer en declaraciones a los periodistas en el Coliseo, donde habían un ambiente de tranquilidad en contraste a la noche anterior cuando una trifulca coronó las tensiones del día.

PUBLICIDAD

El encontronazo, en el que hubo empujones y manotazos, entre funcionarios electorales, se suscitó después que el director del Escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez detuvo los trabajos en las mesas como resultado del dictamen judicial y dio paso a que el comisionado novoprogresista agarrara los altoparlantes para pedirle a los funcionarios de la Palma que no abandonaran las mesas.

Después del incidente se informó que Ocasio Vélez había sido puesto en cuarentena por supuestamente, haber estado cerca de un caso positivo al COVID-19.

“Eso es un acto de imprudencia”, sostuvo Rosado Colomer sobre el acto del comisionado novoprogresista de llamar a sus funcionarios a no dejar las meseas.

“Tengo que decir que eso es folclore político”, dijo sobre el incidente en el que hubo empujones y manotazos y el cual fue captado en las imágenes de Primera Hora. Añadió que evaluaba los visuales del incidente, pero no tienen audio.

Rosado Colomer reclamó también haber sido manoteado ayer justo cuando debía comenzar el escrutinio. “A mí me faltaron el respeto ayer a la 1:00 de la tarde, no fue el comisionado electoral, pero fue alguien del MVC. Me manotearon”, reclamó el Presidente de la CEE.

Al ser preguntado sobre la vista del próximo lunes 23 de noviembre en la que debe mostrar causa por la cual no sea encontrado incurso en desacato por no haber producido las listas al mediodía de ayer, como dispuso el tribunal, Rosado Colomer dijo que comparecerá. La solicitud de desacato fue radicada anoche por el MVC.