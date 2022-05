La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Junta de Retiro del Gobierno reafirmaron hoy en una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que el acuerdo sobre el “Programa de Retiro Mejorado” para los policías establece los 58 años como edad mandatoria para que los oficiales del orden público puedan acogerse a los beneficios de la jubilación.

Pero, la mayoría de los gremios que reúnen a los policías reclamaron que en una reunión que sostuvieron en enero de este año con la AAFAF y la entonces directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko se les dijo que a la edad de 55 años y 30 años de servicio “todo policía de Puerto Rico podía tener su retiro digno”.

“Hoy día aquel acuerdo que teníamos en mano desapareció. Ha desparecido porque el gobierno de Puerto Rico no cumple su palabra. Su palabra era ‘El retiro de la Policía será a los 55 años con 30 de servicio’. El 24 de marzo y el 27 de abril de 2022, más de un mes y medio de la reunión con la Junta, de repente, el gobierno ante una reunión sostenida con los gremios de la Policía establece que todo policía si desea la cantidad máxima del incentivo debe de llegar a la edad de 58 años”, expresó el presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández.

“Si el policía decide irse antes del 30 de junio de 2022, teniendo 55 años, tristemente se irá con lo acumulado que tiene en su plan”, sostuvo Hernández, quien participó vía remoto en la vista pública.

“El acuerdo es el que se les explicó a los gremios de la Policía en enero. No se cambió ni un punto ni una coma”, indicó por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis M. Collazo Rodríguez.

Indicó que el 27 de abril citaron a los gremios y les hicieron una presentación sobre el acuerdo. “Trajimos a la Junta para que vieran que no había ningún engaño”, dijo para agregar que los policías recibirían dos aportaciones patronales especiales de $30 mil en año fiscal 2022 y 2023

Según Collazo Rodríguez, el acuerdo con la JSF consiste en que todo policía al amparo de las leyes 1 y 447 recibirá dos pagos a su cuenta de retiro de $30,000 efectivos uno en junio de este año y el otro en junio del 2023. No obstante, hizo claro que el policía retirdo tendrá acceso a ese dinero a partir de los 58 años o, en el 2025, solo si ese año cumple 55 años y los 30 años de servicio.

El funcionario dijo que cualificarían para el “Programa de Retiro Mejorado”, unos 6 mil oficiales que entraron a la Uniformada en o antes del 31 de diciembre de 1999, además de otra cantidad, no precisada, de policías que se retiraron a partir de agosto de 2020.

Actualmente, unos 11,500 policías componen la totalidad de la fuerza, de los cuales, unos 1,595 están asignados a labores administrativas.

Miguel Candelario, director de la División Legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP), detalló de los 6 mil policías activos, unos 3,714 tienen 51 años o menos; 1,078, entre 53 a 55 años, 790 entre 56 y 58 años y otros 390, tienen 58 años o más.

El presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, Ismael Rivera Román dijo que ante la realidad fiscal y el proceso de quiebra que enfrenta la Isla, “los policías no reclaman los beneficios para lo cual juramentaron y acordaron con su patrono, solo reclaman se les asigne como pensión el 50% de su salario al momento de retirarse. Esto sería aceptado por los policías.

Propuso crear un fideicomiso al que se asigne los $850 millones que propone el acuerdo negociado entre la JSF y el gobierno.

“Nuestros policías merecen que nuestros líderes políticos muestren voluntad con acciones reales y no politiqueras para resolver esta problemática que seguirá agravando las garantías de ofrecer una mejor seguridad a nuestros ciudadanos. El tiempo transcurrido desde la Ley 3 de 2013 no ha dado la razón y el tiempo actual es propicio para que se haga justicia real con el retiro de los poliçías”, indicó.

El director de la División Legal de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Luis E. Cabán Muñiz indicó que la edad opcional de retiro son 55 años, la edad mandatoria son los 58 años y a partir de los 58 años para retirarse requieren una dispensa.

Cabán Muñiz sostuvo que “ninguna organización laboral que agrupa a miembros de la Policía ha negociado “acuerdo alguno con la agencia ni con la Junta de Control Fiscal”.

Dijo que el plan de retiro propuesto en 2022 les fue mostrado “en presentaciones y tablas” y hay que verlo de manera individual, conforme a la edad de los policías y años de servicio . “No se trata de una regla general ya que es necesario tomar en cuenta que no todos los miembros de la agencia han cotizado para el seguro social federal y no todos cumplen con el requisito de 30 años de servicio y 55 años de edad”, sostuvo.

Dijo que dicha fórmula requiere la aprobación de un reglamento interno para su aplicación en el Sistema de Retiro. “Una vez dicho manual (reglamento interno) sea publicado, podríamos constatar si los datos que nos han sido informados en las reuniones llevadas a cabo, es lo mismo que se ejecutará. Al día de hoy no tenemos todos los elementos para poder constatar si lo que nos fue informado, es lo que se pretende aplicar”, indicó Cabán Muñiz.

“Yo no estoy aquí porque esto me lo inventé, estoy aquí porque lo viví en carne propia. Mi crediblidad es mi propia persona que se encuentra aquí ante ustedes. Me tuve que ir de la Policía porque suicidaron mi retiro y arrastraron también a mi familia. Hoy día sigo trabajando porque mi pensión de la Policía de Puerto Rico será de $487.00 al mes. Sí, será, porque tengo que esperar a los 65 años para cobrar dicha pensión y recibir lo acumulado que tengo en el sistema de retiro”, sostuvo por su parte, el Presidente del grupo APUL.

“Lo que tienen hoy no es justo para ellos y uno tiene que hacer un acto de contricción y aceptar que hay que mejorar. Hay que hacer lo necesario para que nuestros policías tengan las condiciones que se merecen”, dijo mientras tanto, el representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel González.