Hay que trabajar. ¿Qué se hace con el calor?

Agencias de gobierno y empresas privadas se las ingenian para, en medio de las altas temperaturas que se registran, proseguir con sus servicios en actividades que son muy difíciles de huir del sol, como los son el desyerbo, pintura, recogido de basura o instalaciones de paneles solares.

Desde cambiar el horario laboral a la madrugada, hasta colocar carpas para evitar el azote directo del sol, son algunas de las medidas que se han tomado para lograr cumplir con las tareas asignadas en momentos en que la Isla se encuentra bajo una vigilancia de calor.

Estas acciones van más allá de proveer mucha agua y hielo a sus empleados para mantenerlos hidratados.

El servicio de recogido de basura, por ejemplo, es uno de los que se ha cambiado para la madrugada.

Dos de las empresas a cargo de este servicio, ConWaste y EC Waste, han reajustado sus horarios y ahora empiezan su servicio desde la 1:00 a.m. Este cambio permite que los empleados culminen su jornada, previo a las horas donde más impactan los rayos del sol.

Carlos Contreras, presidente de ConWaste, expuso que “desde hace varias semanas” se impuso como hora de entrada la 1:00 a.m. Dijo que, con este cambio de horario, ya a eso de las 8:00 a.m. se han culminado las rutas de recogido de basura. Así los empleados “pueden regresar y el calor no golpea tanto”.

La empresa, que tiene 1,050 empleados de recogido de basura, ha enfrentado quejas de residentes molestos por el sonido del camión en horas de la madrugada. Pero, dijo que cuando le explican que “por la situación de calor y los pobres empleados, es una necesidad que hemos tenido que modificar, muchos han entendido”.

La empresa reconoció que sus trabajadores utilizan -por regulaciones- unos pantalones gruesos que les da calor. Dijo que buscan alternativas que cumplan con las exigencias de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, en inglés) para cambiarlos.

Aunque hay ciudadanos que se han quejado por el cambio de horario en el recogido de desperdicios, al explicarles la situación muchos han entendido.

Mientras, el director de cumplimiento de EC Waste, Jorge Menéndez, detalló que la ruta de recogido de basura en el municipio de Naguabo inicia a la 1:00 a.m. y la de Caguas a las 2:30 a.m. Señaló que ya a las 10:30 a.m. los empleados culminaron sus funciones sin someterse a los estragos del sol.

Comentó que, además del agua que siempre le proveen para hacer las rutas, les han añadido otras bebidas a los empleados, como Gatorade, para que se mantengan hidratados.

“La medida más importante que nosotros tomamos es el monitoreo constante. Nos mantenemos en comunicación con los empleados y si hubiera tomar medida especial, se toma al momento”, señaló Menéndez.

Ajuste de funciones

La Autoridad de Edificios Públicos, que tiene a su cargo el mantenimiento de cientos de estructuras gubernamentales, también ha tomado medidas con el horario para lograr que las tareas se cumplan sin someter a su plantilla a los efectos del calor extremo.

El director de conservación de la agencia, Rafael Rivera Guzmán, contó que se ha destinado realizar tareas al aire libre y que conllevan exposición directa del sol de 6:00 a.m. a 10:45 a.m., con un receso de 15 minutos que se toma a eso de las 8:15 a.m.

Cuando los empleados regresan de la hora del almuerzo, a eso de las 11:45 a.m., son ubicados en tareas que se deben realizar en el interior o en mantenimiento de equipos en las sedes de la agencia.

“Mayormente, se toma la contingencia cuando estamos en estas horas de calor para no exponer a los empleados a altas temperaturas”, señaló Rivera Guzmán.

El directivo rechazó que se trate de un “acomodo razonable”, ya que dijo que las tareas asignadas son unas que, como quiera, deben realizarse. Por ello, lo describió como un ajuste en las horas que se asignan.

“Según el Servicio Nacional de Meteorología avisa de esta ola de calor, nosotros tomamos cartas en asunto y lo atendemos como corresponde”, sentenció el funcionario.

Alertó que la agencia ya tomó acción para cambiar el uniforme de sus empleados a unos más frescos, que proteja de los azotes del sol. Dijo que a finales de mes o a principios de julio se deben estar entregando.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, no anunció medidas extraordinarias en los cambios de horarios y actividades programadas. Pero, estableció que las brigadas de la agencia, que en general se encargan del mantenimiento de las carreteras, “aprovechan las primeras horas del día para realizar labores. A todos se les provee hielo y agua fría para que sea mantengan hidratados, al igual que se procura que tengan los recesos necesarios”.

El DTOP, según indicó la secretaria Eileen Vélez, no anunció medidas extraordinarias en los cambios de horarios y actividades programadas.

“Estos también, como parte de su vestimenta, llevan gafas de protección, ‘face shields’, o cascos y se les exhorta a llevar ropa apropiada”, agregó.

La secretaria señaló que los supervisores de la agencia se han mantenido en comunicación activa para tomar decisiones que eviten situaciones relacionadas a los efectos del calor. Indicó que, hasta el momento, no han ocurrido incidentes.

Sin muchos cambios

En el caso de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), del Departamento de Educación, se han autorizado mayores recesos para que los empleados puedan cumplir con sus tareas de limpieza y mantenimiento de la planta física de las escuelas y no se afecten por el calor.

Sin embargo, el director de la oficina, Francisco Cruz, señaló que no se ha alterado los horarios y que se han mantenido las funciones tal y como se programa durante el año. Dijo que se les provee agua y hielo para que se mantengan hidratados.

La Policía tampoco registra mayores ajustes, pues “las inclemencias del tiempo no son una situación novel”, dijo el portavoz de prensa del Negociado, Axel Valencia.

“Todos los días del año los servidores públicos que laboran para la Policía salen a cumplir su trabajo independientemente de la situación o condiciones que enfrenten, tanto de día como de noche, bajo altas temperaturas o bajo una lluvia torrencial e incluso, hasta en momentos de emergencia. Esa es una condición inherente de ser policía. Por tal razón, en la confección de la vestimenta o uniforme de la Policía, las condiciones particulares de trabajo de nuestros agentes se toman en consideración. Sin embargo, dentro de los parámetros de uniformidad, los agentes tienen cierta discreción para elegir la versión de uniforme o material de confección, cónsono con los requerimientos reglamentarios”, explicó.

Valencia detalló que los agentes pueden utilizar el uniforme tradicional con los dos tonos de azules o uno “más ligero. Por ejemplo, los agentes de las unidades que laboran en el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, así como los de las unidades de ciclistas, tienen una versión de su uniforme que incluye pantalones cortos, que se adapta a sus funciones”.

La Policía tampoco registra mayores ajustes. ( Gerald López Cepero )

Aceptó, en cambio, que los agentes que más sufren en este calor son los de unidades tácticas y motorizadas, quienes “por seguridad y protección” utilizan uniforme de manga larga y colores oscuros.

Del mismo modo, el funcionario comentó que en cada cuartel hay botellas de agua disponible para que los agentes puedan llevar a la calle. Ya en su labor bajo el sol, dijo que se permiten que se “turnen para que uno descanse, beba agua, y el otro va y hace el turno. Son seres humanos”.

Trabajo hasta el mediodía

Entretanto, el pequeño comerciante, Roberto López, se ha ajustado para trabajar hasta el mediodía en su negocio de limpieza de patios, sellado de techo y pintura de residencias.

“Yo aprovecho en la mañana y antes del mediodía me voy, porque el calor está demasiado fuerte. Nos vamos a las 11:00 a.m. o al mediodía. Antes no, antes trabajábamos hasta 3:00 p.m. y 4:00 p.m. Pero, ahora no se puede. Es demasiado”, señaló.

Quienes se dedican a hacer trabajos como en patios y techos han disminuido la carga laboral.

El cambio ha representado que disminuya su carga de trabajo. Dijo que, si antes aceptaba hacerse cargo de la limpieza de cuatro a cinco patios diarios, ahora se limita a dos.

“Yo tengo la ropa de microfibra, que no da tanta calor, pero como quiera se siente terrible. Es demasiado”, indicó López.

De manera muy jocosa, el trabajador señaló que con estas temperaturas ha engordado unas 30 libras en “barriga de agua”.

“Este año está infernal. El año pasado no, estaba más suave. Pero, este año está terrible. Están muy fuertes las calores. Y todo el mundo me lo dice. Tengo compañeros que trabajan en lo mismo y están en la misma situación”, relató López.

Otra empresa que ha ajustado los horarios fue Planet Solar, a cargo de instalar sistemas de energía solar. El horario de entrada de los cerca de 100 instaladores de placas solares que tiene la empresa era a las 8:00 a.m. y ahora, ante la situación de calor, es a las 6:00 a.m.

“A las 3:00 p.m., que es el pico del sol, a esa hora se están retirando, si así lo permite el clima”, señaló Antulio Morales, gerente de instalación de la empresa.

Más allá de proveerles agua y otros líquidos para su hidratación, vestimenta “Dry-FIT” y gorras, la empresa les da carpas para que coloquen en los techos de las estructuras en las que harán la instalación.

“Cuando están en un techo y tiene tratamiento, refleja más el sol, se quema de todos lados, es bien caliente… Nosotros usamos carpa para enfriar esa parte donde van a estar ubicados. También le damos, obviamente, que cojan un tiempo de descanso suficiente para que no se sientan cansados o mareados por el alto calor”, explicó.