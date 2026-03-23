Oficiales federales de inmigración han sido vistos en un aeropuerto de Atlanta después de que el presidente Donald Trump dijo que desplegaría agentes para complementar a la Administración de Seguridad en el Transporte durante un cierre del gobierno que ha causado largas filas en los puntos de control de seguridad en todo el país.

El lunes por la mañana, The Associated Press vio a un puñado de agentes federales cerca de las concurridas colas del aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Los agentes federales son una presencia habitual en los aeropuertos internacionales, donde los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras controlan a los viajeros que llegan y los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional se ocupan de casos penales relacionados con el contrabando, el tráfico y el fraude.

Lo inusual en el momento actual es su visibilidad en los controles de seguridad de la TSA, una función de la que suelen encargarse los agentes de seguridad del transporte y no los investigadores federales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.