San Germán. Agricultores de la zona central denunciaron que el Departamento de Agricultura les impide vender sus cosechas de plátano en los mercados familiares que impulsa el Departamento de la Familia, sin darles una explicación, para que miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), y ciudadanos en general, puedan adquirir el codiciado producto.

Asimismo, aseguran que cuentan con suficiente cosecha para satisfacer la demanda, -a diferencia de los trabajadores de la tierra en la región sur, que, en su mayoría, perdieron sus sembradíos tras el paso del huracán Fiona-, pero se tienen que tirar a la calle para que no se pierda, además de correr el riesgo de no recibir la remuneración adecuada por parte de supermercados y restaurantes, pues cada plátano tiene un costo actual de entre $1 a $1.30.

“No sé por qué no nos están dejando traer plátanos, no sé de quién es la determinación, creo que es el secretario (de Agricultura, Ramón González). Lo que deberían hacer es investigar las fincas, para que los agricultores que tengan el plátano disponible, que los puedan vender. No sé cuál es la determinación que tomaron porque, con nosotros, no tomaron consideración”, cuestionó el agricultor Alexis Ramos, de San Sebastián.

“Hay plátano. Yo tengo para cortar ahora mismo, si quieren que me visiten mañana mismo, sobre 5,000 a 6,000 plátanos. Sin embargo, los supermercados lo pueden vender, a $2 (la unidad) y, la gente va y lo compra feliz”, lamentó Ramos de 40 años.

Igualmente, cuestionó que el gobierno quiere imponer “unos precios que son ridículos”.

“Entonces, está caro, pero nosotros tenemos que darlos regala’o, No entiendo por qué (Agricultura) no hace su trabajo. Tienen que investigar”, insistió.

“Si tenemos que dar las cosas baratas, que nos den un precio justo, pero prefirieron sacarlo de la lista. No han tomado consideración con nosotros. Ni nos llamaron”, denunció.

Por su parte, el agrónomo Wilson Quintana, de Utuado, reiteró que sí “hay plátano”.

“No es que haya una gran cantidad, pero cada agricultor tiene su propia finca para poder traerlos a los mercados y tienen sus producciones. Pero no podemos traerlos (a los mercados familiares)”, sostuvo.

“Es un tabú… no sabemos por qué no lo permiten. Supuestamente, dicen que no hay, pero hay plátano en el centro de la isla, porque donde afectó más (por el huracán Fiona) fue en el sur y no sabemos qué pasa, por qué no lo podemos traer… No nos dejan vender el plátano aquí”, argumentó.

Entretanto, manifestó que “es más trabajoso para mí y, para el que tiene plátano, porque tendría que salir ahora o, mañana temprano, para vender el plátano en otro pueblo o en otro lugar, pudiendo venderlo ahí (en el mercado familiar).

“Incluso, la gente lo pide. Es nuestro producto principal de la isla y es el más que se produce. Estamos vendiéndolo en la calle y en restaurantes”, afirmó.

Otro agricultor de la región sur, que prefirió mantenerse en anonimato, esbozó que, aunque perdió gran parte de la cosecha de plátano debido al ciclón que afectó la isla hace cuatro meses, actualmente la historia es distinta.

Mencionó que, aunque el plátano no es su fruto principal, “se está perdiendo por la poca mano de obra que encontramos”.

“La poca gente que viene a trabajar en la finca, la estamos destinando a recoger el café, que es mi producto principal. Pero es una pena que se nos esté perdiendo el plátano y la gente allá afuera pidiendo a gritos el producto”, acotó el agricultor de Adjuntas.

En Puerto Rico, hay cerca de 750,000 familias recipientes del PAN, que tienen destinado hasta el 4% de sus beneficios mensuales para comprar productos frescos del país en los Mercados Familiares, organizados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia.

Agricultura: sin gente para revisar

El secretario de Agricultura, por su parte, admitió que la agencia tomó la determinación de no permitir la venta de plátano en los Mercados Familiares para evitar la competencia desleal.

Dijo que no todos los agricultores cuentan con el producto, cuyo costo puede alcanzar los $2, según explicó. Igualmente, señaló que a la agencia se le hace difícil fiscalizar que no se cuele algún plátano de contrabando.

“Esa determinación se tomó hace algún tiempo, principalmente, porque muy pocos agricultores que participan en los mercados tienen plátano y, la fiscalización se nos hace bien difícil. Que tendría a lo mejor un puesto o un mercado con plátano y estaría compitiendo deslealmente con los otros puestos, porque no hay suficiente para todos”, resaltó.

“De hecho, ha entrado algún plátano de contrabando también y, es bien difícil para nosotros, determinar si ese plátano es producido localmente o viene en contrabando. Además, de que tratamos de tener precios razonables en los mercados y al precio que se está vendiendo el plátano a nivel de finca y entregado a los supermercados, es bien alto. Pensamos que se debe seguir destinado a ese mercado y no afectar los mercados (familiares). Estamos hablando de que están pidiendo vender los plátanos casi a $2 y eso, pues no lo hemos querido permitir”, sostuvo.

En los mercados familiares se vende una gran diversidad de frutas, vegetales y viandas, además, de los que se desconocen si también sufren de contrabando, pues no se especificó.

En tanto, destacó que la agencia prefiere que el producto se distribuya en otros puntos de venta ya que, “en este momento, no hay problema de mercadear plátano porque todo el mundo lo está pidiendo”.

“Hemos optado que estén en el mercado normal, afuera, sobre todo, los restaurantes lo están pagando bien caro porque lo quieren para confeccionar tostones o mofongos. Tengo entendido que (los restaurantes) están pagando alrededor de $1.75″, acotó.

Por eso, reiteró que mantendrá la decisión “hasta que podamos estar seguros de que, todos los puestos van a tener (plátano).

“Nosotros hacemos las reglas para todo el mundo, no podemos hacer reglas específicas para un solo agricultor”, manifestó.

Sobre los guineos decomisados

Aunque no pudo precisar el nombre de la plaga que afectó cerca de 6,500 cajas de guineo verde importado desde Costa Rica, el secretario del agro estableció que es un insecto existente en Puerto Rico.

“Nosotros decomisamos alrededor de 6,500 cajas el pasado viernes en un vertedero. Al mismo tiempo, hicimos la reclamación al suplidor del guineo porque todo esto surge por el insecto que vino ahí. Ya hoy (ayer), se nos confirmó por escrito que sí, que nos van a reemplazar los contenedores que se dañaron, así que, continuamos recibiendo contenedores, vagones de guineos de ellos”, puntualizó.

“Es un insecto que hay en Puerto Rico, pero, aun así, los requisitos (federales) nos obligan a fumigar los vagones. La capacidad de fumigación en los terminales que están autorizados para hacer estas aplicaciones está bastante comparada con la mercancía que entra normalmente, y lo que hay de capacidad es de tres a cuatro vagones diarios y, al tener 60, pues eso, en gran medida, retrasó todo”, confesó.

No obstante, en marzo decidirá si continúa importando el producto o si reducen la cantidad.

“En marzo, tomaremos la decisión, si tenemos que variar la cantidad que se importa o a partir de abril no harían falta. Pero por lo que hemos visto, vamos a tener que reducir la cantidad y hacer ajustes para que el mercado esté suplido”, concluyó.