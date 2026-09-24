El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, anunció este jueves que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó liberar $33 millones que se les adeudan a los agricultores desde el pasado año fiscal, que culminó el 30 de junio.

Se trata de dinero que se le debió pagar por concepto de incentivos por subsidio salarial, deudas con suplidores de café y comedores escolares, así como por abono y fertilizantes, según informó en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

El funcionario aceptó que ese dinero es “tan necesario para el sector agrícola”. Pero, señaló que tardaron meses en lograr la aprobación de su desembolso en la Junta.

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Las deudas datan del trimestre de octubre a diciembre de 2025, que es el segundo trimestre del año fiscal.

Rodríguez Torres señaló que ya salieron los cheques o depósitos directos del subsidio salarial de ese segundo trimestre, monto que ascendió a $2.7 millones.

Auguró que “ya en las próximas semanas van a ir viendo reflejados los restantes pagos, ya sean los incentivos regionales como el tercer trimestre de subsidio salarial”, que va de enero a marzo del 2026.

El secretario alegó que los incentivos y pagos requeridos de este año fiscal no enfrentarían problemas de pago.

“Los incentivos de este año fiscal 2026-2027 no se paralizaron. Están corriendo en sus términos corrientes desde julio, que pueden ir entregando todo lo que sea documentación a través de sus agrónomos de áreas, a través de sus directores regionales y, si es a nivel central, pues entonces en el programa de Incentivo o Infraestructura que tenemos a nivel central. Así que eso está corriendo de manera ordinaria”, sostuvo.