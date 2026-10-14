El municipio de Aguadilla lanzó AIDA (Asistente Inteligente De Aguadilla), una asistente virtual con inteligencia artificial que permite realizar trámites municipales y reportar problemas a través de WhatsApp, las 24 horas del día y de forma gratuita.

Según detalló el alcalde, Julio Roldán Concepción, la herramienta busca facilitar el acceso a los servicios municipales sin depender del horario de las oficinas. “Queremos un gobierno inteligente y moderno que no haga esperar a su gente. AIDA es exactamente eso: el municipio disponible cuando el ciudadano lo necesita, no cuando la oficina abre”, expresó durante la presentación.

AIDA permite reportar problemas en la vía pública, como hoyos en las carreteras, postes dañados y vehículos abandonados. También ofrece información sobre servicios municipales, horarios de farmacias y centros de salud, solicitudes en trámite y actividades culturales.

La asistente virtual responde en español e inglés y permite que los ciudadanos escriban con su lenguaje cotidiano, sin utilizar tecnicismos ni seleccionar opciones numéricas. El Municipio instalará códigos QR en los barrios para facilitar el acceso a la herramienta e identificar las necesidades de cada comunidad.

El programa estará adscrito a la Oficina de Asuntos Comunitarios y Desarrollo Social. AIDA fue desarrollada junto a la compañía Numeral8 y está disponible a través de WhatsApp en el (939) 313-0935.