El municipio de Aguadilla anunció que la Legislatura Municipal aprobó ponerle fin al Pacto del Culebrinas, el cual se había aprobado en el 1987 para apaciguar una controversia con el municipio de Aguada sobre la titularidad del Parque Colón.

Según se explicó en comunicado de prensa, la ordenanza aprobada “da por terminada la participación y el consentimiento del Municipio en el denominado Pacto del Culebrinas” y acepta que el parque queda en jurisdicción de Aguada. Además, aprobaron un plan para continuar con la administración de los terrenos.

El proyecto de ordenanza #79 destaca que el Pacto del Culebrinas fue un ejercicio simbólico sin validez legal, y que contenía afirmaciones incorrectas sobre la titularidad y administración del Parque Colón. En su contenido el documento aclara que los terrenos donde se ubica el Parque Colón están localizados en suelo del Municipio de Aguada, pero siempre han sido propiedad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo la titularidad del Departamento de Recreación y Deportes.

PUBLICIDAD

La alcaldesa interina, Maritza Ruiz Cabán, explicó que esta acción responde a la necesidad de corregir el récord histórico y administrativo, y de encaminar planes establecidos y presupuestados por la administración municipal de Aguadilla para el desarrollo del Parque Colón conforme a la realidad jurídica vigente.

“Aguadilla ha sido por más de ocho décadas el custodio, desarrollador y protector del Parque Colón. Hemos invertido recursos, esfuerzo y visión para convertirlo en un espacio de valor histórico, cultural y turístico. Era momento de poner claridad donde por años hubo confusión. Por décadas ha sido el Municipio de Aguadilla quien ha invertido dinero y trabajo en el desarrollo, mejoras y mantenimientos de este. Tan reciente como la pasada semana fueron las brigadas municipales las que se hicieron cargo de la limpieza del parque luego del fenómeno atmosférico ocurrido”, expresó Ruíz.

La ordenanza señala que, desde la firma del Pacto en 1987, las circunstancias han cambiado de manera significativa. Entre ellas, la obtención de la autonomía municipal por parte del Ayuntamiento de Aguadilla en el año 2000, la reformulación de la política pública sobre el Parque Colón y la inversión proyectada de más de $7 millones para su renovación y transformación que comenzará en los próximos meses.

Ruíz Cabán enfatizó que esta ordenanza y decisión de la administración aguadillana en nada afecta las relaciones históricas entre ambos municipios.

“Nuestros lazos con Aguada son profundos y valiosos. Esta determinación no altera nuestra hermandad ni nuestra historia compartida. Se trata exclusivamente de afirmar la realidad jurídica de una propiedad del Gobierno Central que Aguadilla ha administrado responsablemente por décadas y que es de todos conocido”, añadió.

PUBLICIDAD

La ordenanza radicada establece la política pública municipal en torno al futuro del Parque Colón. Impulsa el interés de su desarrollo, protección y conservación como patrimonio histórico; se indica que se deben dar allí eventos culturales, recreativos, deportivos y turísticos para el disfrute de toda la ciudadanía; promueve el apoyo a la actividad económica y comercial con pequeños y medianos comerciantes, incluyendo iniciativas privadas y proyectos ecoturísticos como el actual “Discovery Bay Paddle Boat Park” cuyo concepto es de botes de pedal; se exige que el desarrollo sea sostenible y compatible con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como manifiesta la responsabilidad municipal de administrar, mantener y desarrollar el Parque Colón para maximizar su potencial como atractivo histórico-cultural.

La alcaldesa interina subrayó que esta política pública reafirma el compromiso de la administración municipal con el desarrollo responsable y la visión de futuro que merece el litoral que alberga al Parque Colón.

“Esta ordenanza nos permite continuar su transformación con transparencia, planificación y respeto por su valor histórico. Aguadilla seguirá invirtiendo en su gente y en sus espacios. El avance de la ciudad no se detiene”, concluyó diciendo Ruíz Cabán.