La senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú y el alcalde popular de Aguada, Aguada, Christian Cortés Feliciano, se han enfrascado en una controversia pública, luego de que la legisladora realizada una inspección ocular y dialogara con los residentes del área.

Pero, de inmediato, el alcalde apuntó a que la senadora le ha cancelado varias reuniones y se ha equivocado en algunas de sus expresiones públicas.

Fue el jueves, que la senadora acudió al Parque Colón, ubicado entre los municipios de Aguada y Aguadilla.

Durante la visita ocular, Soto Aguilú dialogó con residentes de los sectores Victoria, de Aguadilla, y Espino, de Aguada. Alegó, en un comunicado de prensa, que estos expresaron preocupación por inundaciones recurrentes vinculadas al desbordamiento del río Culebrinas por falta de canalización.

Esta situación refleja una necesidad urgente de evaluación y canalización responsable de dicho afluente, dijo.

“No fui a entregar terrenos, ni a hacer politiquería. Fui a observar, escuchar y entender directamente de la gente lo que ocurre y le preocupa. Vi evidencia clara de una accesión por aluvión en la entrada del parque, lo que indica que el río ha alterado los límites físicos de los municipios por la propia naturaleza. Pero también observé abandono de facilidades físicas pertenecientes al Departamento de Recreación y Deportes y otras municipales a causa del embate del Huracán María. El Parque Colón está en necesidad real de revitalización”, subrayó.

La legisladora enfatizó que no radicó ninguna resolución relacionada al traspaso de titularidad del parque. Fue la legisladora Karen Román y fue presentada el pasado 18 de febrero.

Comentó que su intervención responde a sus funciones investigativas como senadora por acumulación y al reclamo de las comunidades afectadas.

El alcalde, en otro comunicado de prensa, alegó que la legisladora pretende entregar los dichos terrenos del parque a Aguadilla.

“Saludos senadora, alcalde de Aguada por acá. He intentado reunirme con usted en tres ocasiones para discutir este tema (Parque Colón), pero usted me ha cancelado las reuniones. Vi su video y tiene demasiados detalles incorrectos. Por mencionarle algunos, el cuerpo de agua que usted señala es el Caño Madre Vieja, no el Río Culebrinas; el suelo donde está parada (desde donde hace la transmisión) es el barrio Espinar de Aguada, eso no está en controversia alguna. Estoy disponible para discutir este tema con la seriedad que amerita. Que tenga bonito día”, le indicó el alcalde en sus expresiones públicas.

Aludió a que el pasado miércoles, durante la Comisión Total del Senado, celebrada en el el Centro de Convenciones de San Germán, se expresó oficialmente con relación al Parque Colón de Aguada.

“Nuestro Municipio se opone totalmente a la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 25, la cual transfiere los terrenos y estructuras del Parque Colón, localizado en Aguada, al Municipio de Aguadilla. El también ingeniero expuso que el pasado 17 de febrero de 2025, hizo llegar por escrito la oposición oficial a dicha medida legislativa. Sorpresivamente, el 10 de junio de 2025 la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico aprobó un informe recomendando la aprobación de la referida legislación sin tomar en cuenta ni documentar la posición del Municipio de Aguada. Como parte de la presentación, el alcalde ilustró a los presentes sobre lo que se conoce como ‘El Pacto del Culebrinas’”, señaló.

Agregó que “entre los años 1931-32, fue desviado el curso del Río Culebrinas Viejo (Caño Madre Vieja), por un punto cerca de la desembocadura al mar, hacia el margen izquierdo, por el Caño Carrizales. Este desvío cambiaba las colindancias físicas de este lugar, entre Aguada y Aguadilla. Dejaba al lado de Aguadilla el Parque Colón y su arca de tierra. El 22 de febrero de 1987, los entonces alcaldes de Aguada y Aguadilla, Julio César ‘Yuyo’ Román y Alfredo González Pérez llegaron a un acuerdo donde el Municipio de Aguadilla reconocía que los terrenos donde ubica el Parque Colón están localizados en territorio perteneciente al Municipio de Aguada. Mientras el Municipio de Aguada reconocía que el Municipio de Aguadilla había mantenido el área del Parque Colón, por lo que le concede la administración de estos terrenos propiedad del Municipio de Aguada. Este acto de hermandad entre pueblos vecinos se conoce como ‘El Pacto del Culebrinas’. Esa es la historia establecida”.

El alcalde reiteró su rechazo a que el parque sea declarado de Aguadilla.

La legisladora, por su parte, sostuvo que está dispuesta a dialogar con el alcalde, pero cuando la “agenda legislativa lo permita”.

“Yo trabajo para toda la gente quienes eligen a sus alcaldes . Esta es una oportunidad para dejar atrás los discursos partidistas y sentarnos en una mesa pública de diálogo serio donde la gente se ponga primero. Estoy dispuesta a comparecer donde sea necesario”, puntualizó.