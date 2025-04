Haciendo énfasis en que tiene “inmunidad parlamentaria”, la senadora Roxanna Soto Aguilú, conocida como la abogada motorizada, pidió “respeto” en la Sesión del Senado que se celebró ayer y de la que optó por retirarse.

La senadora novoprogresista utilizó los cinco minutos de su turno de apertura para responder a la reprimienda que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz le hizo en la comisión total en la que se cuestionó a la entonces designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli. En esa comisión Soto Aguilú se mostró inconforme con el tiempo que le dieron para hacer preguntas, y Rivera Schatz frenó su deposición diciéndole, entre otras cosas, que dejara de hacer “insinuaciones y preguntas de encargo".

La senadora consideró que los comentarios del presidente senatorial fueron una “calumnia” y exigió que presentara prueba documental de que ella hacía preguntas de encargo.

“Desde que yo soy senadora, he hecho un mínimo de 134 votaciones, el 94.6% de ellas han sido a favor de todas las medidas legislativas del Partido Nuevo Progresista. Solamente le he votado en contra en cuatro ocasiones... y han sido proyectos que entiendo que tienen vicios de inconstitucionalidad o que han sido proyectos por descargue, que no me han dado la oportunidad de leer con detenimiento y he tenido reservas por las cuales prefiero votarle en contra. Eso es responsabilidad legislativa”, mencionó.

“Cuando a mi se me dice que yo hago preguntas de encargo, más de un millón de televidentes durante los pasados cuatro días, han puesto en tela de juicio mi integridad como senadora. Así que, como se me ha calumniado públicamente, tiene la delegación o la secretaría, o la presidencia, quien quiera, tiene hasta que se acabe la sesión hoy para que vayan a mi oficina y entreguen la evidencia documental que tienen de que yo obré bajo encargo”, retó.

“Yo soy una mujer de palabra, y entré aquí sin apadrinaje ninguno, y me voy de aquí con la frente en alto. A mí se me respeta”, acabó diciendo antes de retirarse de la sesión.