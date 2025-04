En medio de la comisión total del Senado de Puerto Rico, que ayer cuestionó la situación contributiva de la designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli , surgieron diferencias que encontraron al presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, con la senadora de su partido, Roxanna Soto Aguilú.

Conocida como “la abogada motorizada”, Soto Aguilú tomó su turno de preguntas como todos los demás senadores, a excepción del presidente y portavoces -que contaron con 10 minutos-: con cinco minutos para cuestionar a la designada.

La legisladora, no obstante, se mostró inconforme con el tiempo que le asignaron.

“Como me estoy quedando corta de tiempo, porque yo no soy líder aquí en el Senado, yo solamente tengo 5 minutos, usted me perdona”, lanzó Soto Aguilú a la designada en medio de una pregunta.

El comentario hizo que el presidente senatorial detuviera el turno de la senadora.

“Compañera le voy a decir una cosa: Suspenda los comentarios y haga las preguntas. No trate de retar aquí la autoridad del Senado con comentarios e insinuaciones. Me hace el favor, 5 minutos son para todo el mundo. Si usted quiere aquí hacer un planteamiento, lo hace conforme a la ley, pero deje de estar haciendo insinuaciones y preguntas de encargo“, mencionó Rivera Schatz.

"ELLA LE DEBE UNA DISCULPA A SUS COMPAÑEROS", así expresó enérgicamente Thomas Rivera Schatz en el programa Sin Miedo sobre el comportamiento de la senadora Roxanna Soto Aguilú durante la Comisión Total de la Cámara Alta. pic.twitter.com/T9fHpl3ql9 — NotiUno 630 (@NotiUno) April 24, 2025

Posteriormente reprendió otro comentario de la senadora, quien aseguró en la comisión que la designada secretaria tenía mejor preparación académica que muchos senadores.

“Si usted quiere preguntar, usted pregunta, y le hemos dado el espacio, pero usted le está faltando el respeto aquí a los compañeros, diciendo que hay otras personas con mayor preparación académica, y usted está insultando a la gente", sentenció el presidente del Senado.

Rivera Schatz entonces dio por terminado el turno de Soto Aguilú.

Cuestionado hoy sobre la situación en una entrevista radial (NotiUno 630), el senador novoprogresista dijo que entiende que ella debe disculparse con los senadores

“No se pueden permitir esos comentarios faltándole el respeto a los demás compañeros, porque que yo sepa, ningún senador ha tenido deficiencias seleccionando su contable, que yo sepa ningún senador ha lucido en conferencias de prensas como la propia secretaria de Estado admitió que lució, ni ha tenido problemas contributivos... Ella le debe una disculpa a sus compañeros“, sentenció Rivera Schatz.

Soto Aguilú manifestó su apoyo a la designada secretaria pese a los cuestionamientos que ha provocado que la funcionaria haya solicitado tres prórrogas para aplazar la rendición de planillas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.

Esas planillas fueron radicadas de forma tardía y la propia secretaria designada confirmó que tras la radicación, enmendó las planillas el 10 y 17 de abril, día que coincidió con el apagón masivo en la Isla.

“Todo el mundo sin luz y alguien enmendando planillas”, refutó en la vista de ayer el presidente senatorial.

La designada recibirá un reintegro de $25,000 tras esas enmiendas.