La licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo defendió a capa y espada su presunta integridad tras los cuestionamientos de los legisladores en la Comisión Total del Senado, quienes votarán mañana si debería ostentar el cargo de secretaría de Estado.

“He sentido mucha vergüenza por esta situación”, lamentó durante su ponencia.

“Me apena enormemente que esto sea objeto de discusión pública y que haya personas que puedan llegar a pensar que intencionalmente no quise cumplir con mi responsabilidad, cosa que no es cierta. Me hace sentir incómoda que este sea le mayor tema de discusión durante mi proceso de confirmación”, añadió.

Inmediatamente tras su ponencia, los senadores novoprogresistas Ángel Toledo y Roxanna Soto Aguiló ambos alabaron a la licenciada, asegurándoles su voto. También se expresaron favorablemente Migdalia Padilla Alvelo, Héctor Joaquín Sánchez y Wanda Soto Tolentino en sus respectivos turnos, aunque no revelaron cómo votarían.

“No tengo la más mínima duda de su profesionalismo”, estimó Toledo.

Soto Aguiló, por su parte, reaccionó aliviada cuando el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, celebró la ponencia de Ferraiuoli Hornedo y dijo sentir “vergüenza” ante el hecho de que ha sido objeto de cuestionamientos públicos. Sin embargo, fue amonestada por Rivera Schatz al insinuar tener poco tiempo para hacer sus preguntas.

“Suspenda los comentarios y haga las preguntas. Me hace el favor. (Son) cinco minutos para todo el mundo. Deje de estar haciendo insinuaciones”, tronó el senador.

Entretanto, la portavoz alterna de la minoría, el Partido Popular Democrático (PPD), Marially González Huertas, le sugirió hacer una querella contra su contable, a quien identificaron como Zambrana, ya que Ferraiuoli Hornedo alegó que fue él quien le omitió información relacionada a la radicación de las planillas.

“Si yo fuera usted,me iría a las últimas consecuencias por poner en duda la integridad para ostentar el cargo”, recomendó González Huertas.

Fue el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz quien le cuestionó por qué le dijo al periódico El Nuevo Día y confirmó en la vista de la Cámara de Representantes que faltaba radicar dos, en lugar de tres planillas, según trascendió esta tarde por el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

“¿Cuál es la verdadera versión?”, interrogó.

“Fue un error mío”, dijo la licenciada. “Fue mal entendido mío que la prórroga terminó dos días antes de lo que yo radiqué”, agregó.

El senador también resaltó la poca sensibilidad de Ferraiuoli Hornedo al hacer enmiendas a las planillas el día en que el país vivía un apagón masivo. Ella, sin embargo, rechazó que fue la autora de esas enmiendas, sino se sustentó en que fue el contador.

“En el expediente que revisamos no dice eso. Dice que usted fue quien radicó (las enmiendas)”, refutó Hernández Ortiz.

Ferraiuoli Hornedo se distanció, además, de comparación alguna con la exrepresentante Mariana Nogales Molinelli, quien enfrentó cargos del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) durante el cuatrienio pasado por no incluir información financiera en su planilla.

“Estoy asumiendo aquí la responsabilidad de alguien que me falló. Nogales tuvo la claro intención de esconder cosas. Ese no es el caso conmigo. Resolví como ciudadana privada”, enfatizó.

Ante cuestionamientos del senador Juan Oscar Morales, admitió haber tenido conocimiento de las prórrogas. Pero, “asumió” que todo corría efectivamente, por la comunicación que solía tener con el contable en las fechas de radicación de planillas. Las enmiendas tardías las hizo el contador público para “corregir” los errores que tenían, por cuanto la licenciada asumió la radicación.

Durante el turno de Rivera Schatz, el senador aprovechó para poner en entredicho la capacidad de Ferraiuoli Hornedo de asumir un puesto tan importante, cuando ni tan siquiera pudo detectar el aparente incumplimiento de su contable.

“Imagínate que, en el 2028, que los 28 senadores, los 53 representantes, los 78 alcaldes y todos los miembros del gabinete no rindieron la planilla del 2025, del 2026, del 2027 y en el 2028 dicen ‘no cumplí...Hacienda no me requirió… y yo quiero que me den exactamente el mismo trato que el dieron a la secretaria de Estado Verónica Ferraiuoli y que el secretario de Hacienda sea el señor (Ángel) Pantoja’. Eso es lo que el pueblo de Puerto Rico está mirando”, comentó.

A preguntas del senador Luis Daniel Colón La Santa, la licenciada dijo que escogió al contable por recomendación de un amigo.

Mientras, la senadora Marissa Jiménez Santoni expresó que se quedó esperando poder reunirse con Ferraiuoli Hornedo antes de la vista, cónclave que nunca se llevó a cabo, a diferencia de sus compañeros legisladores novoprogresistas.

La votación de su confirmación se dará mañana, durante la Sesión del Senado.

“Ruido creado por la oposición”

La licenciada llegó al Salón Leopoldo Figueroa, donde se celebró la Comisión Total, acompañada de sus hijas, quienes “aun estando en medio de sus exámenes finales, pidieron viajar para compartir” el “importante momento”; su esposo, Francisco Domenech; y el contador público y licenciado Ricardo Guzmán López de Victoria.

La nominada a la secretaría de Estado, Verónica Ferraiuoli, con Francisco Domenech, esposo, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la AAFAF. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Durante su ponencia, Ferraiuoli Hornedo comenzó resumiendo su trasfondo profesional e hizo hincapié en el trabajo que ya ha liderado desde que la gobernadora Jenniffer González Colón la nominó para la posición, como la coordinación entre esfuerzos interagenciales para atender los servicios a los inmigrantes tras los arrestos sorpresivos a consecuencia de la orden del presidente Donald Trump para devolver a migrantes a sus países de origen y el apagón masivo que dejó a Puerto Rico a oscuras durante el miércoles, 16 y jueves, 17 de abril.

Luego, catalogó las críticas a su persona como “ruido creado por la oposición”, lo que describió como “el orden del día”.

“No soy una evasora contributiva, ni intencionalmente he faltado a mi deber como contribuyente. Siempre he pagado mis contribuciones, durante los pasados casi 30 años”, reiteró al especificar que las prórrogas que se ha visto “obligada a solicitar” para aplazar la rendición de planillas por los tres años consecutivos 2021, 2022 y 2023 han sido “legales, meritorias y necesarias”.

“Esta es la primera vez que se me requiere la comunicación con la Oficina de Ética Gubernamental para asegurarme de cumplir cabalmente con la ley”, dijo.

Cónsono con lo que indicó el secretario de Hacienda durante su deposición, indicó que el problema con sus planillas personales que evitó que ella las radicara se debía a la W2 preparada por la Cámara de Representantes Federal.

Según Ferraiuoli Hornedo, preparó la planilla personal del 2020 y “surgió que el sistema mostraba una W2 local que era un duplicado de la federal”. De acuerdo a lo que presuntamente le informó su contable, los empleados federales solo recibían una W2 federal y la segunda W2 causaba “que el sistema entendiera que había recibido el mismo ingreso dos veces”.

Tras discutirlo con la oficina de recursos humanos del Congreso, decidió radicar la planilla federal y tomar un crédito de lo pagado en la planilla federal y de Puerto Rico y “atender el error ocasionado por la W2 duplicada en Puerto Rico cuando el mismo fuera levantado en Hacienda”.

“Para mí, el asunto de las W2 fue sobrellevado y así se estaban atendiendo las planillas subsiguientes que tuvieran ese asunto”, recalcó.

Recontó que el 9 de noviembre, se comunicó con su contable pidiéndole una copia de su planilla del 2023. Adujo que “honestamente” no ha “logrado determinar el propósito exacto por el cual ese sábado en la mañana yo estaba buscando mis planillas”. El presunto descubrimiento le provocó “enorme sorpresa” y “gran consternación”. Por eso, ella misma radicó las planillas y repitió que hasta le pagó a Hacienda $15,469 en exceso.

Recalcó, también, que ella supuestamente no tenía acceso a su cuenta del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

Con relación al posible conflicto de interés con su esposo, quien dirige la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y es secretario de la Gobernación, la designada secretaria manifestó que “no hay conflicto alguno en que mi esposo y yo trabajemos para la Gobernadora y no he incurrido en ningún conflicto de interés. Desde el primer día, me he inhibido de aquellos asuntos relacionados a mi esposo y de las agencias que dirige, para honrar la transparencia que me caracteriza”.

Estableció que ella y Domenech manejan sus asuntos económicos de manera separada “desde antes de contraer matrimonio”. Asimismo, radican planillas de manera separada con contables distintos. Aseguró que la solicitud para acogerse a la moción de inhibición fue una decisión voluntaria, tanto de ella como de su esposo.

Mencionó que Domenech hizo “lo que nadie ha hecho antes”, pues en lugar de crear un fideicomiso para su negocio “como han hecho pasados secretarios y gobernadores” vendió el 100% de su participación para desligarse de la empresa privada.

“No tomo livianamente las alegaciones que han hecho contra mi persona, ni el ruido mediático que se ha pretendido crear para intentar afectar mi confirmación. Todo lo contrario. Estoy decidida a enfrentarlos con mi frente en alto, y con Dios y la Virgen de frente”, agregó.