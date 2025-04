La designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, solicitó tres prórrogas para aplazar la rendición de planillas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 que radicó de manera tardía, según se reveló esta tarde en la Comisión Total del Senado que evalúa su nominación.

Inicialmente, se entendía que la nominada debía cumplir con la radicación de los años contributivos 2021 y 2022 únicamente, de acuerdo a información que trascendió en las vistas de su aprobación de la Cámara de Representantes.

Pero, el tercer incumplimiento se dio a conocer hoy, así como el hecho de que las planillas del 2021 y 2022 fueron radicadas por ella y no por un contable.

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, especificó ante los cuestionamientos de los legisladores que las tres planillas fueron radicadas el 9 de noviembre de 2024, cuatro días después de las elecciones generales.

Cabe destacar que la licenciada las enmendó el 10 y 17 de abril, día que coincidió con el apagón masivo en la Isla.

“Todo el mundo sin luz y alguien enmendando planillas”, refutó el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz.

Aunque Pantoja Rodríguez no pudo especificar quién solicitó las prórrogas, sí estableció que la correspondiente al 2021 fue solicitada el 4 de abril de 2022, la del 2022 el 14 de abril de 2023 y la del 2023 el 12 de abril de 2024.

De estos, recibió un reintegro total de $24,900: $4,000 para el 2021; $8,000 para el 2022 y $12,900 para el 2023.

En el 2021, tuvo intereses de $1,355, recargos de $504 y una penalidad de $1,260. El siguiente año, tuvo intereses de $923, recargos de $540 y penalidades de $1,350. Mientras, en el 2023 pagó intereses de $368, recargos de $517 y $258 de penalidades.

Tanto Rivera Schatz como su homólogo Ángel Toledo buscaron establecer alguna acción de evasión contributiva de parte de la licenciada, premisa que la senadora Roxanna Soto Aguiló rechazó firmemente durante su turno de cuestionamiento.

“Tres años consecutivos, ¿no es un patrón para usted? “, le cuestionó Rivera Schatz a Pantoja Rodríguez.

“Si eso es cumplir con la ley, o ese es el estándar que queremos para Puerto Rico, que usted me lo diga ahora. Dígame si ese es el estándar”, insistió.

“Había un incumplimiento”, se limitó a responder el secretario, momento en el que Soto Aguiló intentó volver a hacer preguntas, pero fue detenida por Rivera Schatz, quien tronó “usted no le va a contestar ninguna pregunta”.

Asimismo, el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz estableció que aquel que no radique sus planillas comete un delito menos grave, aseveración que Pantoja Rodríguez aceptó.

“Si es voluntariamente que se dejó de cumplir (sí)”, dijo el secretario.

No se conoce exactamente por qué la licenciada no radicó sus planillas a tiempo. Lo único que Pantoja Rodríguez confirmó fue que sus récords arrojaron que “surge una comunicación que hay una situación en particular de esta contribuyente de retención del Departamento de Hacienda por ingresos devengados por el salario del gobierno federal”.

“Ojalá que usted nos pueda convencer que se cumplió bien y cabalmente y es un ejemplo emular. Ojalá”, comentó Rivera Schatz.