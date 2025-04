El que la nominada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, haya radicado sus planillas de contribución sobre ingresos del 2021 y 2022 fuera de tiempo y pagara intereses por la omisión, “subsana” cualquier irregularidad financiera de su parte y no la limita para ocupar este importante cargo gubernamental, a juicio de la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Tan pronto se dio cuenta, en noviembre del año pasado, mucho antes de que yo incluso le solicitara que fuera secretaria de Estado, que ocurrió básicamente en la última semana de diciembre, ella no solamente rindió las planillas, pagó con interés y recargo toda la obligación y había tenido retención estatal. Así que, se subsana con el pago de esos intereses”, afirmó la primera ejecutiva durante un aparte con la prensa, tras anunciar el inicio de un desarrollo hotelero en el Distrito de Convenciones.

La controversia sobre que Ferraiuoli Hornedo no rindió dos de sus planillas hasta noviembre de 2024 salió a relucir en la vista pública que realizó ayer, lunes, la Cámara de Representantes en la que se evaluó su nombramiento. Aunque los representantes le dieron su visto bueno a la nominada y la confirmaron al cargo, el asunto podría generar problemas en el Senado.

Es que el presidente del Alto Cuerpo, Thomas Rivera Schatz, escribió en las redes sociales su parecer ante la situación.

Especificó que “en el Senado… los entuertos y explicaciones ‘chuecas’ sobre sus finanzas que no se le aceptaron a Mariana Nogales ¡no se le pueden aceptar a nadie! ¡Si promovemos la transparencia y la verticalidad, eso es innegociable! Tiene que haber absoluta claridad en esos asuntos. ¡Una sola vara! ¡Advertidos!”.

Nogales tuvo una controversia el pasado cuatrienio por haber aceptado que no incluyó información financiera en su planilla. La situación desembocó en cargos en su contra. Específicamente, el Panel de Fiscal Especial Independiente le imputó 51 cargos a ella, a su madre, Rita Molinelli Freytes y la corporación familiar Ocean Front Villas, relacionados con el delito de evasión contributiva. De estos cargos, sólo prosperaron dos: de perjurio y falsedad ideológica. Todavía no se ha visto un juicio.

González Colón dijo que este caso de Nogales es diferente al de Ferraiuoli Hornedo.

“Son bien distintos los casos. En este caso, ella era empleada federal, era empleada del Congreso de los Estados Unidos. Los empleados federales pueden rendir la planilla federal. Ella cumplió con la planilla federal y el contable de ese momento entendió que no era necesario la radicación de planillas estatales, aun cuando se le habían hecho las retenciones estatales, cosa que, obviamente, se enteró. A mí también. Cuando yo radiqué mi primera planilla, mis contables me decían que podía radicar solamente la federal, porque yo era empleada federal en aquel momento y no tenía ingresos estatales. Sin embargo, aun así, yo decidí hacerla, radicar las planillas estatales. Algo similar ocurrió con el caso de ella”, explicó.

González Colón dijo estar confiada en que Ferraiuoli Hornedo sea confirmada por el Senado.

“Yo creo que el Senado tiene la perfecta oportunidad de hacerle la vista, hacerle las preguntas que entienda y emitir su consejo de consentimiento. Yo confío en su confirmación”, sentenció.

Añadió que “yo creo que la licenciada Ferraiuoli es una de las abogadas más brillantes en términos federales, que conoce lo que está haciendo y que está haciendo un buen servicio en oferta de Estado”.