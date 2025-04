La secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli, informó este miércoles que entregó los documentos que debía a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes –que por fin podrá dar paso a la evaluación de su nombramiento–, y se mostró confiada en que su vínculo con las polémicas del Colegio de Médicos y Cirujanos no impedirán su confirmación.

“(Los documentos) se entregaron formalmente este viernes, pero ya hay una cita... tenemos una cita con la Comisión para el lunes por la mañana”, dijo Ferraiuoli, a preguntas de este medio, al concluir una conferencia de prensa en la que acompañó a la gobernadora Jenniffer González.

Confirmó que el próximo lunes, 7 de abril, acudirá a una vista pública de la Comisión cameral de Gobierno, pero no precisó la hora.

Ferraiuoli debía los informes financieros que le son requeridos para ser evaluada.

“Yo era abogada en la práctica privada y, pues, tuve que cerrar mi oficina para poder entrar al gobierno como secretaria de Estado. Así que hubo unos procesos de cerrar casos, entregar clientes, cerrar cuentas, cerrar la oficina, pues, que tomaron un tiempo, y se tenían que trabajar con los contables para poder hacer las cosas como Dios requiere que se haga”, explicó sobre la dilación en la entrega de los documentos.

Añadió que, al 31 de marzo, debió entregar también unos informes a la Oficina de Ética Gubernamental.

“Después, a mi contable se le murió su papá. Estuvo en el hospital en intensivo y, pues, falleció. Yo, responsablemente, no podía pedirle que atendiera mis cosas mientras estaba pasando por esto y, finalmente, me entregó los documentos”, continuó.

Ferraiuoli se mostró confiada en que será confirmada, porque se ha reunido “con muchos miembros de la Cámara”.

“Hasta ahora, todos con los que me he reunido me han mostrado su respaldo. Inclusive, miembros de otros partidos con quienes no me he reunido formalmente, pero con quienes he tenido diálogo, me han dicho que me respaldarán. No entiendo que debe haber ningún problema. Nadie me ha dicho que tiene algún problema conmigo específicamente”, dijo Ferraiuoli, quien también funge como directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.

El nombre de Ferraiuoli salió a relucir la semana pasada, durante la vista pública de la Comisión Total del Senado para la evaluación del nombramiento del secretario de Salud, Víctor Ramos Otero. En un primer turno en la vista, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, reveló que Ferraiuoli asesoró a Ramos Otero en cuanto al “contenido y la forma de pagaré” de un préstamo que tomó y no le informó al gremio mientras lo presidía.

Este martes, Ferraiuoli fue cuestionada al respecto, pero la gobernadora no la dejó contestar.

“Yo me imagino que ese tema se discutirá en la Comisión que habrá la semana que viene, el lunes. Y como ya, por fin, hay un proceso que empieza, prefiero que todas las preguntas relacionadas a su nombramiento per se, o cualquier tipo de controversia, pueda ser atendida, como lo hemos hecho con todos los demás nombramientos, en la Comisión”, expresó González.

El nombramiento de Ferraiuoli también requiere la confirmación del Senado.