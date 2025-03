Si la Comisión Total del Senado fuese un campo de batalla, el triunfador hubiese sido el designado secretario de Salud, Víctor Ramos, a juicio de la gobernadora Jenniffer González Colón.

“El final no fue lo que esperaba el villano y el villano siendo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos con nombre y apellido”, sentenció la ejecutiva, durante una conferencia de prensa realizada en el Coca Cola Music Hall, del Distrito del Centro de Convenciones, en Miramar.

Mencionaba al cardiólogo Carlos Díaz, quien ha levantado una voz de alerta sobre el presunto sentir de los médicos de que Ramos no debe ser el secretario de Salud. Para sostener sus argumentos, presentó ayer ante el Senado la prueba con la que dice contar para estipular que el designado cometió irregularidades y actos corruptos mientras fue presidente del Colegio de Médicos Cirujanos del 2014 al 2022. Entre otras cosas, alude a que realizó un préstamo “usurero” de $125,000 que le costó a la entidad pagar unos $221,000 en intereses, insistir en establecer un plan médico aun cuando el Comisionado de Seguro no le dio paso, gastar el dinero recaudado entre los médicos para realizar el “fracasado” plan médico, así como un mal manejo en los fondos federales en la vacunación del COVID-19.

González Colón, al reaccionar a lo acontecido en la Comisión Total, aseguró que Díaz lo que ha hecho es “manchar reputaciones”.

“Al día de hoy, todavía yo no he recibido un solo papel que ese señor dijo que tenía disponible para mí, lo que habla de su mendaz conducta de mentirle al pueblo. Pero, más aún que ayer en una vista de largas horas en el senado bajo juramento no pudiera demostrar nada lo que dijo un programa de televisión o en entrevista. A pregunta de distintos senadores bajo juramento dijo que no le constaba ninguna investigación federal contra el doctor Víctor Ramos. A preguntas de varios senadores y bajo juramento, dijo que no había habido despilfarro, que el dinero se gastó en los asesores y en las cosas propias del plan. A preguntas de varios senadores aceptó que él fue el que firmó el contrato para que el doctor Víctor Ramos recibiera pagas por los famosos procesos de vacunación, que él hablaba que era una de las conductas de corrupción. Él fue el que hizo el contrato”, afirmó la gobernadora.

Para resumir su sentir de la controversia, González Colón auguró que Ramos podría ser confirmado por el Senado la próxima semana.

“Yo creo que quedó demostrado lo que yo había dicho desde enero, que esto fue una campaña de los pasados dos meses y medio para tratar en una vendetta personal que tienen ellos allá del Colegio de Médicos, que el pueblo de Puerto Rico no tiene por qué ser víctima de esas peleas entre médicos, de privarle al pueblo de Puerto Rico a una persona que sabe, conoce cómo opera el sistema de salud, que sabe y conoce cómo manejar la retención de médicos, que sabe y conoce cómo atender situaciones de emergencia, como lo ha sido el doctor Víctor Ramos ante los retos que enfrenta Puerto Rico. Así que yo confío que luego de la vista de ayer, donde a mí me parece que todo quedó bastante claro, el Senado pueda ejercer su consejo y consentimiento la próxima semana”, precisó.