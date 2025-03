Ante las denuncias sobre el presunto mal manejo de $1.4 millones para crear un plan médico que no se materializó mientras presidió el Colegio de Médicos Cirujanos, la gobernadora Jenniffer González reafirmó este martes que no retirará el nombramiento de Víctor Ramos Otero como secretario de Salud.

“No. La contestación es no (voy a retirar el nombramiento), porque no hay ninguna acusación. Hay alegaciones. Son dos cosas bien distintas”, subrayó en conferencia de prensa.

La mandataria, de paso, refirió a Ramos Otero cualquier pregunta sobre trámites del Colegio de Médicos Cirujanos bajo su incumbencia. A su vez, arremetió contra el presidente actual del gremio, Carlos Díaz Vélez, por supuestamente hacer una “campaña” contra el nominado, a quien enfrentó por la presidencia de la organización.

PUBLICIDAD

“El presidente de esa organización me hizo también señalamientos y acusaciones a mí. Y yo creo que uno no debe, por antagonismo personal ni mezquindad política... Él fue un excandidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular (Democrático). No pretenderán que respalde a un secretario penepé”, afirmó la gobernadora, en alusión a Díaz Vélez.

González defendió a Ramos Otero por “conocer” el sistema de salud, y exhortó a Díaz Vélez a presentar una querella formal contra el secretario designado que sustente las imputaciones.

El medio digital Noticel reportó que hubo casi 200 profesionales de la salud, proveedores de equipo y otras entidades de ese sector que aceptaron la invitación de Ramos Otero para invertir en lo que se llamó CMC Care, que buscaba dar vida a un plan de salud para el gremio. Empero, el plan nunca se creó y el dinero invertido no aparece.

De otra parte, González reiteró su expectativa de que la secretaria designada para dirigir el Departamento de Justicia, Janet Parra, sea confirmada por el Senado.

“Yo creo que ese nombramiento, al igual que otros que están pendientes, el Senado los ha estado atendiendo diligentemente”, sostuvo.

Asimismo, indicó que la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli, ya entregó los estados financieros que debía a la Asamblea Legislativa para que consideren su nombramiento.