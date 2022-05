El cardiólogo Carlos Díaz Vélez resultó electo este domingo como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, una posición que asume bajo la promesa de “limpiar la casa” con una agenda de “transformación y cambios”.

El cardiólogo de 61 años de edad y tres décadas de carrera profesional, sería juramentado esta noche en las facilidades de la institución.

Según dijo el presidente electo la participación fue de cerca de 1,500 votantes y venció “por una mayoría contundente” a su oponente, el cirujano plástico Roberto Pérez Nieves. Ambos estuvieron vinculados al organismo: Díaz Vélez como vicepresidente y Pérez Nieves como tesorero.

“Estamos contentos con los resultados. Aquí no gané yo, aquí venció el Colegio”, fue la primera reacción expresada a Primera Hora. El cargo de la vicepresidencia recayó en la doctora Alicia Feliberty, mientras William García será el nuevo tesorero y Luis Ángel Valle ocupará la presidencia del Senado Médico.

Sostuvo que el doctor Pérez Nieves así como el actual presidente de la organización, el pediatra Víctor Ramos, lo llamaron por teléfono para “aceptar la derrota”. Ramos, actual presidente, corría por la vicepresidencia del organismo.

De inmediato, el doctor Díaz Vélez que cumplirá la promesa de campaña que hizo para que se realice lo antes posible una auditoría forense para aclarar supuestos cuestionamientos que tienen los colegiados respecto a las finanzas de la organización.

“Hay cuestionamientos y son cosas que hay que poner claras. Es mi responsabilidad dentro del cambio que hay que hacer, saber qué es lo que está pasando con el plan médico, qué es lo que está pasando con las cuotas”, acotó quien ha dicho que no recibirá el sueldo actual que devenga el doctor Ramos como presidente.

Insistió en que entre los colegiados hay “mucha incertidumbre” por “muchas cosas oscuras que han ocurrido”. “Necesitamos una estructura nueva y moderna dentro de la administración porque el sistema actual está obsoleto. Y quiero que sepan que yo no tengo agendas personales. Mi interés es trabajar a favor de los médicos, de la salud del pueblo de Puerto Rico y de los pacientes. Por eso vengo a limpiar la casa y a devolverle la imagen al colegio... lejos de aquellos que lo utilizaron para enriquecerse. Conmigo eso se acabó”, puntualizó.

Además, reiteró que dentro de sus planes como portavoz del Colegio de Médicos está propulsar políticas públicas y presentarlas a la Legislatura.

“Nuestro rol todo el tiempo ha sido pasivo pues se ha concentrado en ir a dar opiniones cuando hay algún proyecto de salud pública. Mi compromiso es ser proactivo y ayudar en ese proceso de la creación de leyes que abonen a mejorar el servicio al paciente y las condiciones de trabajo de los médicos”, detalló.

El doctor Díaz Vélez estudio su bachillerato en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Luego hizo su entrenamiento médico en el Hospital de Veteranos, dond ese especializó en medicina interna y cardiología. Posteriormente, ayudó a crear la Oficina del Procurador del Paciente, fue parte del Tribunal Examinador de Médicos y miembro de la Corporación de Turismo Médico. Además, aspiró a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD) y fue legislador de este municipio bajo la incumbencia de Carmen Yulín Cruz Soto.

De otra parte, el presidente saliente del Colegio de Médicos Cirujanos envío un mensaje a través de la red social Facebook, aceptando el resultado en el que no resultó favorecido.

“A todos los colegiados que salieron a votar por mí, les quiero agradecer de manera sincera todo ese apoyo que me brindaron. Dentro de mi carrera profesional ha sido el máximo honor de mi vida servirles como Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico por los pasados 8 años. Lamentablemente en esta ocasión no se dio el resultado esperado. No debe quedar duda alguna en nadie que mi compromiso con mi clase médica continuaré incólume. Nos corresponde a todos ahora apoyar la nueva Junta de Directores del Colegio”, expresó Ramos.

Por su parte, el doctro Pérez Nieves hizo expresiones en la red social Twitter felicitando al presidente electo y poniéndose a disposición de trabajar para a favor de la clase médica.

“Felicito al Dr. Carlos Díaz al ser electo presidente del @ColegioMedicoPR. Le deseo el mayor de los éxitos en su encomienda durante los próximos 2 años. Le agradezco a todos los colegiados que me confiaron su voto en estas elecciones y sepan que continuaré desde donde se me necesite para seguir luchando por mejorar las condiciones de trabajo de nuestra clase médica”, escribió.