La desginada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli no convenció al Senado de Puerto Rico.

Y es que tras varias horas respondiendo dudas y cuestionamientos sobre su “desliz” de no radicar tres planillas consecutivamente, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó temprano hoy, jueves, que esta no cuenta con los votos para ser confirmada.

“No tiene los votos. La designada no tiene los votos para ser confirmada”, afirmó Rivera Schatz en una entrevista radial (WKAQ-580) en la que se le abordó sobre la comisión total.

A las declaraciones de Rivera Schatz le siguieron las del senador Juan Oscar Morales Rodríguez, preside la Comisión de Salud y la Comisión de Ética del Senado, quien también aseguro que la nominada no será confirmada.

PUBLICIDAD

”Por lo que pude ver ayer y las conversaciones que tuve con algunos, me atrevo a anticipar que no va a tener el aval del Senado“, sostuvo Morales Rodríguez en NotiUno.

Ayer, Ferraiuoli confirmó al Senado que solicitó tres prórrogas para aplazar la rendición de planillas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 que radicó de manera tardía. También confirmó tras la radicación, enmendó las planillas el 10 y 17 de abril, día que coincidió con el apagón masivo en la Isla.

“Todo el mundo sin luz y alguien enmendando planillas”, refutó en la vista el presidente senatorial.

La designada recibirá un reintegro de $25,000 tras esas enmiendas.

“La gobernadora tiene todo mi respeto, pero yo no tengo que complacerla en cosas que al final le van a traer problemas”, dijo Rivera Schatz al referido espacio radial tras ser cuestionado sobre la situación de la designada secretaria.

“No he sido yo el que ha provocado toda esta situación. El Senado de Puerto Rico no fue el que provocó todas las contradicciones, omisiones y eventos que han estado discutiéndose sobre la designada secretaria, Verónica Ferraiuoli“, dijo también.

Ayer, en medio de la comisión total a la que fue llamada, Ferraiuoli defendió a capa y espada su “integridad” tras los cuestionamientos de los legisladores.

“Me apena enormemente que esto sea objeto de discusión pública y que haya personas que puedan llegar a pensar que intencionalmente no quise cumplir con mi responsabilidad, cosa que no es cierta”, aseguró.