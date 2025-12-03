Tras casi seis meses de la emergencia ocasionada por fuertes lluvias registradas en mayo pasado, el municipio de Aguas Buenas recibió los fondos que reclamó para atender a las comunidades afectadas.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos, informó que la Junta de Supervisión Fiscal autorizó finalmente la transferencia de $882,169 del Fondo de Reserva de Emergencia del Año Fiscal 2024 para atender los daños generados por las lluvias.

Ya el municipio había recibido $385,000 del Fondo de Emergencias, durante la emergencia.

El director de OGP explicó que este dinero entregado ahora corresponde a que estaba pendiente la evaluación de daños adicionales no incluidos en la solicitud original del municipio, y cuyos fondos fueron identificados por (OGP) desde junio de 2025.

Esta transferencia adicional fue posible tras completarse un proceso de validación de estimados de daños y documentación final y revisada presentada por el municipio para cumplir con los requisitos legales y fiscales que rigen el uso de los fondos de emergencia y requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Esta gestión refleja nuestro compromiso continuo con la recuperación y estabilidad de los municipios tras eventos atmosféricos significativos. Aguas Buenas fue uno de los municipios más afectados por las inundaciones, y este apoyo financiero permitirá atender sus necesidades. Hemos sido enfáticos en que los municipios deben cumplir con todos los requerimientos de manera que podamos completar el desembolso de fondos con la premura que amerita y asegurar la correcta ejecución de los recursos para garantizar que las comunidades afectadas reciban la atención que necesitan”, expresó el director de la OGP.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón, destacó que su administración no escatimará en esfuerzos ni recursos para garantizar que cada municipio cuente con el apoyo necesario para recuperarse de estos eventos.