Aibonito. Mejorar el acceso a servicios, en particular para personas de mayor edad, ampliar la educación para incluir temas de interés para los jóvenes, y ampliar el servicio transportación pública son varios de los asuntos que se deben trabajar en la llamada Ciudad de las Flores, según indicaron varios ciudadanos entrevistados al azar.

Don José Martínez, un ciudadano de la tercera edad, indicó que en Aibonito “hacen falta muchas cosas facilitadoras para las personas de edad avanzada”. Reclamó la necesidad de “agencias que sean gubernamentales, que uno pueda tener la oportunidad de conseguir las cosas sin tener que ir a otros pueblos. Por ejemplo, aquí estaba la colecturía y se la llevaron. Cualquier cosa (que necesite), uno tiene que salir para Caguas, o Cidra, o ir a Barranquitas. Entonces, pues, estamos como ocultos en la soledad”.

“Eso es importante en todos los pueblos, para poder dar servicios a los ciudadanos, y ya que este país es de envejecientes, pues yo creo que los envejecientes deben tener facilidades para tener las cosas más disponibles, más cerca, más accesibles. Eso ha sido un problema grande en nuestro pueblo”, insistió.

Don José Martínez ( Osman Pérez Méndez )

Como posible solución, señaló al edificio de varios pisos donde está ubicada la comandancia regional de la Policía, y sostuvo que podría usarse para acoger esas oficinas de agencias de gobierno cuya presencia facilitaría las gestiones de la población mayor en el pueblo.

Las jóvenes estudiantes Edaris Rivera y Leilany K. Pérez, mientras, consideran que “un problema principal”, que no se limita a Aibonito, sino que afecta a todo Puerto Rico, está en la educación, porque “en las escuelas no se está enseñando las cosas importantes, dígase como las finanzas, cómo bregar con el dinero, no nos enseñan cómo comprar una casa, cómo hacer esas cosas que el ser humano necesita hacer normalmente cuando llega a la vida adulta”.

“Nosotros recibimos una educación básica sobre lo que es la política este año, porque es año de elecciones. Pero más allá de eso, lo que hay son charlas que nos dan, pero no son todos los estudiantes que las reciben, son algunos. Así que yo creo que son cosas que deberían enseñar más en la educación”, insistió Rivera.

Leilany K. Pérez y Edaris Rivera ( Osman Pérez Méndez )

La joven Pérez que, aunque vive en Coamo, hace la mayor parte de su vida en Aibonito, secundó las palabras de su compañera estudiante, y agregó que también se debería educar sobre “la responsabilidad” y el valor del mérito de la persona, y no su afiliación política, al momento de trabajar para un municipio o agencia.

Sugirieron que el municipio ponga a disposición algunos de sus funcionarios, como contables u otros especialistas, para que ofrezcan más charlas a los estudiantes sobre, por ejemplo, esos temas financieros y otros relacionados como el crédito, fraude y demás, de manera que los estudiantes puedan salir de la escuela mejor preparados.

María Maldonado, por su parte, destacó que “Aibonito ha progresado muchísimo y creo que tiene muchas cosas buenas”, pero acotó que “podría mejorar si hubiera un poquito más de transportación pública, para las personas que no tienen acceso a carros o que no guían”.

Comentó que el municipio cuenta con “una comunidad de taxis muy buena, pero un poquito limitada. Ya después de las 5:00 (p.m.) no hay transportación; los domingos tampoco hay”.

Maria Maldonado ( Osman Pérez Méndez )

La señora Maldonado sugirió “un servicio más amplio, un poquito de más horas a la semana y los domingos”, ya sea “con una guagua, otro taxi, un Uber o algo que tenga un poquito más” para poder atender a las personas que carecen de carro, incluyendo aquellas que viven en los campos.

