“Vienen novedades” para el menú de los comedores escolares.

Aunque el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, no quiso adelantar los nuevos alimentos que introducirán a la dieta diaria de los estudiantes de las escuelas públicas, aceptó que sí incluirán un equipo que, cada día, gana más terreno en la cocina boricua: el “air fryer”.

“Ha habido cambios en el equipo, cambios en el menú en los últimos meses. Pero, igualmente, vienen cambios adicionales. Hay muchas iniciativas corriendo como parte de comedores escolares. No vamos a adelantar, pero ya ha habido pruebas de alimentos nuevos y nuevas formas de cocinar desde el comedor escolar para otros alimentos que, a lo mejor, nunca se habían visto”, precisó el titular de Educación en entrevista con Primera Hora.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Más allá de revelar la posibilidad de incluir la freidora de aire en las cocinas de las escuelas, el secretario no quiso indicar qué alimentos se añadirían.

¿Serán papas fritas o tostones? El secretario no soltó prenda.

Sólo indicó que, “en cualquier momento, cuando estemos listos”, lanzarán los nuevos comestibles que se introducirán a la dieta que se les da a los estudiantes en los comedores escolares.

“Vienen, vienen. Hay compra de equipo y hay nuevas formas de cocinar. Hay estudiantes que han pedido ciertos menús. Obviamente, nosotros nos aseguramos que cumplan con el estándar nutricional y la reglamentación federal. Así que estamos buscando opciones. Queremos seguir atrayendo a nuestros niños a que consuman aquí en el comedor”, precisó Ramos Parés.

En la actualidad, Educación tiene 231,000 estudiantes, sólo 130,000 acude a los comedores escolares.

“Así que tenemos el reto de que 100,000 estudiantes vengan al comedor escolar”, precisó Ramos Parés.

Mientras mantienen a prueba las nuevas formas de atraer a los estudiantes a través de ciertos alimentos, la Autoridad Escolar de Alimentos evalúa los cambios que se introdujeron a la pirámide alimentaria o nutricional, que ahora da mayor prioridad a las proteínas o carnes.

La directora de la Autoridad, Franchesca Reyes Benítez, expuso que “ya el Departamento de Agricultura federal y el Departamento de Salud publicaron las nuevas guías dietarias para los estadounidenses, que cubre los años del 2025 al 2030. Sin embargo, el Departamento de Agricultura federal, específicamente la Food and Nutrition Service no ha emitido las reglas o las normas o el nuevo patrón de alimentación que nosotros tenemos que adoptar. Así que, aunque ya sabemos a grandes rasgos cuáles serían los cambios, todavía no hemos recibido las instrucciones puntuales de cómo esos cambios se van a adaptar a los servicios que nosotros ofrecemos. Ya estamos en la expectativa. Hay muchos pros, muchos contras. Pero, nosotros vamos a ofrecer a cada uno de nuestros estudiantes lo mejor para cada uno de ellos”.

Destacó que ya los comedores escolares ofrecen proteínas en todos los menús, incluyendo las carnes rojas a las que se le da ahora una nueva importancia.

“Ahora mismo, nosotros ofrecemos carne de guisar, bistec, nosotros ofrecemos fajitas de carne de res. Lo que pasa es que hacemos un balance entre res, cerdo y pollo. Lo único que no ofrecemos es pescado por las alergias”, expuso.

Aceptó que, posiblemente, el mayor cambio sea en la porción de carbohidratos que deberán servir a los estudiantes.

No obstante, el secretario de Educación destacó que la bandeja que ofrecen a los estudiantes, principalmente durante el almuerzo, “se criolliza. Se buscan los gustos de nuestro paladar. La idea es que los muchachos coman, dentro de las normas”.

Educación ofrece, de manera gratuita, desayuno, merienda y almuerzo en las escuelas públicas. El menú ya incluye pizza y nuggets. Pero, se señala que son las chuletas las más que atraen estudiantes a los comedores.

Reyes Benítez precisó que el beneficio de acudir al comedor escolar es que los estudiantes recibirán alimentos “que están diseñados para satisfacer su necesidad nutricional, de acuerdo con su edad. ¿En qué repercute esto? En mejor aprovechamiento académico, mayor concentración, entre otros beneficios para su salud”.

Los que no entran al comedor escolar consumen alimentos que llevan de sus hogares o compran en las tiendas ubicadas alrededor de la escuela.

No obstante, el secretario reveló que “lamentablemente” ya los menores utilizan aplicaciones, como Uber Eats, para solicitar que le lleven alimentos a las escuelas. Aceptó que “es un tema de control”, que tiene el permiso de las familias.

“Siempre hacemos el llamado, a través de los directores y maestros de escuela, de la importancia de consumir en el comedor escolar y los beneficios que tiene. Cuando hablamos de salud, hablamos de estabilidad en ese muchacho. Probablemente, beneficie a nivel emocional, a nivel social, a nivel académico, de una mejor concentración, de una mejor tolerancia al tiempo que se pasa en los salones de clase, etcétera”, concluyó el secretario.