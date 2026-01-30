Lilliam Domena, Isabel Ramos, Deviliana Báez y Nitza Carrasquillo no podían esconder la contentura que sentían de servir como modelos de los nuevos uniformes que portarán las empleadas de los comedores escolares del Departamento de Educación de ahora en adelante.

Estas empleadas de la escuela José Celso Barbosa, en Puerta de Tierra, San Juan, estaban culecas con sus nuevos atuendos, estilo chef. Ya no tendrán nada que envidiar a cualquier otro profesional de la cocina de algún restaurante de la zona.

Mientras confeccionaba parte del menú del día, que consistió en arroz chino, caderas de pollo guisadas y brócoli en salsa de queso, Carrasquillo era todo sonrisas. También lanzó una que otra carcajada, al asegurar que era la primera vez que estaba uniformada.

Desde la derecha, Liliam Domena, Isabel Ramos López, Deviliana Báez Rosario y Nitza Carrasquillo Allende modelan los nuevos uniformes. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Me siento orgullosa, porque de 14 años que llevo aquí, no habíamos tenido uniformes. Hoy nos sentimos bien lindas. Nos sentimos en las nubes, porque en verdad me encantó”, afirmó.

Dijo que lo más que le gustó es que ahora no tendrá que gastar dinero en ropa, cuando la economía está mala.

El cambio se dio ayer, jueves, cuando Educación repartió a los 2,600 empleados de comedores escolares un paquete de cinco uniformes por cada uno. Consistió en pantalones de color negro, delantales verdes y camisas que denotan el rango del empleado.

Por ejemplo, los encargados de los comedores escolares llevarán camisa negra y los cocineros tendrán camisa blanca. Estas llevan el logo de la Autoridad Escolar de Alimentos.

Previo a esta novedad, las empleadas de los comedores escolares tenían que llevar su propio atuendo, según las reglas establecidas por la Autoridad. Consistía, principalmente, en camisas con mangas y cuello. Educación sólo proveía redecillas para el cabello y el delantal.

Lilliam Domena, encargada del comedor escolar de la escuela José Celso Barbosa, en Puerta de Tierra, ayuda a Nitza Carrasquillo a ponerse el delantar. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Domena, encargada del comedor escolar de la escuela Celso Barbosa, explicó que, a modo general, cada empleada llegaba a la escuela con una vestimenta y luego cambiaba al atuendo que tuviesen para cocinar. Tras culminar su jornada, nuevamente se cambiaban de ropa. Ahora se cambiarán a su nuevo uniforme, previo a comenzar a cocinar.

“Feliz, estamos feliz y contentas”, soltó la trabajadora, ante el cambio que tendrán con sus atuendos.

“Nos da un orgullo, porque nosotros estamos para servir y nos gusta estar elegantes, bonitas, representadas. Así como nosotras representamos nuestros platitos, pues, nosotras vamos a estar representadas también. Es un cambio de elegancia. Hacemos honor a nuestro uniforme”, añadió.

Lo más que le emocionó es que ahora parecen un chef. Dijo que la Autoridad les da todos los adiestramientos y cursos similares a los profesionales de la cocina. “Así que tenemos que estar con uniforme y representados”, puntualizó.

Medida de seguridad

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que el cambio, principalmente, se dio como una medida de seguridad.

“Llevamos un periodo de tiempo tratando de exaltar lo que se hace desde el comedor. Este personal está a cargo de alimentar a nuestros niños, de asegurar que tengamos una bandeja balanceada en esa nutrición. Pero, igualmente, es un personal que se activa en emergencias, que está con nosotros en momentos en que muchas familias están en sus hogares”, afirmó.

Indicó que, por ello, se enfocó en mejorar los aspectos laborales de los empleados de los comedores escolares, que incluyó un nuevo plan de clasificación y retribución, así como mejoras en la infraestructura y equipos de la cocina.

No obstante, detalló que “este mismo personal ha venido levantando la bandera del tema de la vestimenta, la seguridad. Hay unas exigencias para estos trabajadores aquí el comedor. Así que ya venían planteando la necesidad de tener uniformes, para asegurar eso, de que cumplan con los códigos de estar aquí”.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, compartió con las cuatro empleadas del comedor escolar durante su primer día uniformadas. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Los uniformes, adquiridos a través de la Administración de Servicios Generales a la compañía La Cubanita, Inc. por $380,000, son resistentes al fuego. Cumple con los parámetros de cubrir el cuello y manga, además de proveer transpiración en el área de la espalda.

“Esa camisa que usted ve, parece de un tamaño grueso, pero el tamaño o la tela lo que hace es protegerla. En el caso de que surja un incendio en el comedor escolar, pues su piel quedaría protegida. La parte de atrás de la camisa es transpirable. Si usted se acerca, pues, tiene unos rotitos, para que obviamente pueda regular la temperatura del cuerpo ante el clima tropical que tenemos aquí en Puerto Rico. Le cubre cuello, le cubre brazo. Pero, no es una tela que va a calentar el cuerpo mientras están ejerciendo sus funciones y deberes. Es una camisa que está diseñada para chef. La intención era profesionalizar y hacerlas sentir bien a ellas”, detalló la directora de la Autoridad, Franchesca Reyes Benítez.

Ramos Parés explicó que los propios empleados de comedores escolares participaron de la selección de los uniformes y los colores. Expuso que todo este análisis demoró tiempo, así como conseguir la talla para cada uno de los empleados.

Comentó que los cocineros tienen camisa blanca, ya que podrán lavarlo con cloro para sacar cualquier mancha. Pero, principalmente, llevará a los empleados de los comedores escolares a estar uniformados similar a un chef.

“Queremos darles ese ‘standing’ a nuestros empleados”, apuntó.

“Esperamos sostener esta operación para este personal en particular. Esto, de cierta forma los identifica, le da su sentido de importancia en la escuela, pero igualmente nos ocupamos de atender los planteamientos que todo este personal tenía (sobre la seguridad)”, manifestó el secretario.