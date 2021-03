El secretario general del PNP, Carmelo Ríos Santiago dijo que los resultados de la primaria para llenar la vacante dejada por Néstor Alonso Vega en la Cámara de Representantes, arrojaban esta noche una tendencia a favor del ex representante, José “Che” Perez.

Al cierre de esta edición, con un 77.5 porciento de los colegios reportados, Pérez tenía 4,527 votos, seguido del ex sub secretario del PNP. Allan McAbee con 3,471 votos y en un tercer lugar estaba la ex representante, Jackie Rodríguez con 1872.

“Salvo que ocurra algo inesperado, hasta ahora la tendencia es clara a favor de Che Pérez”, sostuvo el Secretario General en declaraciones a periodistas al filo de las 7:00 de la noche. Ríos Santiago dijo que Pérez, votó en su pueblo natal de Aguada, a las 4:50 de la tarde porque dijo que iba a esperar a que los electores se movilizaran.

No obstante, Ríos Santiago hizo claro que esta noche no se contabilizarían unos 1,800 votos emitidos por correo.

El escaño que ocupaba Alonso Vega quedó vacante por la renuncia del legislador acusado por las autoridades federales de corrupción y que actualmente se encuentra libre bajo fianza.

La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo indicó que ni hoy domingo ni mañana lunes, que es un feriado federal abriría el Correo y que no habría un resultado final al menos hasta el martes, cuando se restablezca el Servicio Postal.

“No creo que los números van a cambiar. Che Pérez dominó ampliamente el voto adelantado y lo que falta esta noche por entrar son Arecibo y Mayagez que deben favorecerlo”, expresó por su parte, el comisionado electoral alterno novoprogresista, Edwin Mundo Ríos.

En torno a la participación de electores, el Secretario General dijo que podría ser de entre 20 a 22 mil votantes de la Palma.

“Votaron 200 y pico por precinto, considerando que es fin de semana largo, no hubo un gran inversión acabamos de salir de un evento electoral y a eso hay que añadirle el COVID-19. Estamos bien contentos con la movilización”, dijo Ríos Santiago. “No es baja participación, es lo que esperábamos”, agregó.

El Secretario General indicó que con las candidaturas hubo “un mensaje claro para el PNP, cada candidato representó diferentes mensajes que vamos a analizar y vamos a atender a municipios que necesitan más cariño”, sostuvo.

Despúes de Pérez, McAbee y Rodríguez, según los números de la CEE, seguían en orden de votos recibidos en la elección especial, el ex representante, Jorge Emanuel Báez, el vice presidente de Servidores Públicos Novoprogresistas , Edwin Omar González, el ex alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, el ex candidato a representante por el distrito de Bayamón, Mario Tevenal y el ex alcalde de Vega Alta, Isabelo “Chabelo” Molina.

Los primeros resultados reportados en la página cibernética de la CEE poco después del cierre de los colegios a las 5:00 de la tarde recogieron las votaciones de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA), que incluyen voto ausente, voto por correo, a domicilio y confinados. Luego se fueron agregando los colegios regulares de los 110 precintos alrededor de la Isla.

A las 5:00 de la tarde el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer decretó el cierre de los 110 colegios electorales desde el Tribunal Electoral, constituido en la sede de la CEE, en Hato Rey. voto

Por su parte, la comisionada electoral Santo Domingo dijo que la primaria transcurrió “en completa normalidad” y estimó que a las 7:00 de la noche tendrían unos resultados parciales de la elección especial.

Mientras el director ejecutivo de la colectividad, José “Pichy” Torres Zamora apuntó a una baja participación de entre 15 mil a 30 mil electorales, pero dijo que se trata de un evento atípico.

“Este es un evento fuera del orden electoral. No es como que el pueblo este notificado. Se hacen los esfuerzos, pero la participación va a ser más baja que en eventos grandes. Se ha hablado de 30 mil y de 15 mil también.

“Todos los colegios corrieron con normalidad, la campaña de los ocho compañeros fue de altura”, sostuvo Torres Zamora. “El Partido ha hecho todos los trabajos correspondientes, estuvimos en diferentes colegios verificando la participación y el trabajo en los colegios”, agregó.

El Presidente de la CEE rechazó versiones en torno a que la CEE no le había dado publicidad al evento especial. “Es un evento que está identificado por un partido y tenemos que aclarar que la Comisión no puede exhortar a que salgan a votar por un partido. La Comisión anuncia el evento, pero no da esa publicidad para que se tenga una participación más o menos activa”, sostuvo Rosado Colomer.

El comisionado alterno Mundo Ríos dijo a su vez, que funcionarios de tres de los candidatos elevaron quejas sobre el proceso del voto adelantado en los precintos de Juana Díaz y Camuy. Mundo Ríos indicó que las quejas se atenderán el martes y las presentaron funcionarios de los candidatos, Jackie Rodríguez, Isabelo Molina y Edwin Omar González.

“Hubo problemas con el voto adelantado en dos precintos, Juana Díaz y Camuy, los funcionarios hicieron planteamiento de que no se les había dado participación. La Comisión lo va a atender el martes”, sostuvo. “La votación transcurrió muy bien, con problemas mínimos. La gente votó y no hubo que mandar ningún material a las escuelas. El proceso ha fluido muy bien”, agregó el comisionado alaterno.

Santo Domingo precisó a su vez, que las quejas se relacionan con el voto a domicilio. “Las quejan fueron presentadas por las rutas que se configuran con nuestros funcionarios. Había observadores que querían estar presentes. Las quejas han sido oportunamente atendidas”, dijo que los señalamientos serán atendido en la Junta Estatal de la Elección Especial.